Fugas para a frente

Di Maio

Há 20 anos, a Expo 98, apesar das polémicas e dos improvisos, dos ajustes de contas e das querelas de partido, foi um exemplo de que Portugal podia afirmar-se sem se negar. A exposição universal, ao contrário da de Sevilha, seis anos antes, não deixou a decadência e a morte, ou um elefante branco, mas antes sementes e desenvolvimento.Por essa altura, Lisboa viu-se confrontada com a guerra civil na Guiné -Bissau.O problema surgia tanto maior quanto uma das partes era apoiada por um aliado fiel, França, e existia um problema humanitário para resolver.O CEMA Vieira Matias, decidido, pré-posicionou fragatas nas imediações da nação africana, e estava assim mais do que pronto quando o poder político, sempre ronceiro e, neste caso, compreensivelmente cuidadoso, decidiu agir.Nesse 1998, mesmo com o risco de uma crise diplomática face ao Eliseu, Portugal desencadeou uma operação complexa, sem cobertura da NATO ou da UE, partindo sozinho na defesa do que achava ser o interesse nacional.O que se ganhou e se perdeu depois é outra história, mas a verdade é que a missão estritamente militar teve sucesso reconhecido, sempre bem apoiada pelo espírito patriótico e corajoso do então ministro Jaime Gama.Hoje, os tempos são diferentes. O partido político dominante (se bem que não maioritário), ancorado em duas bengalas ambíguas, tenta fugir ao passado corrupto recente, sem fazer nem acto de contrição nem reflexão sobre o que se passou.A oposição cavalga também mais ou menos cega, indecisa entre a demagogia material e a democracia formal.Por outro lado, o relativo conforto orçamental, gerido com razoável cabeça e mão de ferro, é ainda assim aparentemente curto para um verdadeiro reforço estratégico dos combates às emergências, onde o Estado tem de ser motor, e não mero espectador.É neste campo que cresce o caos gerado pelo "futebol". O desporto é apenas um pretexto. Aqui, a palavra designa antes uma labiríntica teia de interesses, maioritariamente tentados à heterodoxia e à irregularidade, e minoritariamente investindo na delinquência e na marginalidade.Em todas estas áreas os intérpretes parecem incapazes de se reformar. Daí que, desesperados pela falta de resultados óptimos, fujam para a frente, causando ainda mais estragos ao que, por vergonha, alguns chamam "este País".Não gosto de peditórios para líderes providenciais, odeio caudilhos (sobretudo se chegam da cauda do pelotão), acho que precisamos sobretudo de mais saber e espírito crítico, mas não duvido de que alguém tem de sair da história para a alterar.P.S. – Descrito anedoticamente como uma "guerra" entre Alentejo e Algarve, o Hot Blade é um exercício de defesa europeia, dedicado aos helicópteros, e honra sempre Portugal, pela prontidão e perícia da FAP, anfitriã já por quatro vezes. Apesar da redução drástica de participações e meios, ainda assim permitiu aprender lições úteis de interoperabilidade entre exércitos, práticas, conceitos e modelos distintos.P.S.2 – Por falar em helicópteros: o contingente de "páras" portugueses em Bangui, na RCA, precisava urgentemente de cobertura aérea permanente de dissuasão, além dos parcos meios no terreno (do Ceilão e Paquistão). A FAP ainda pode operar pelo menos dois ou três Alouette III com helicanhão, utilíssimo no ataque ao solo e controlo aéreo táctico. Seria o ideal para preencher o vácuo, em missões limitadas.P.S.3 – Por falar em "páras": prepara--se em breve o quarto contingente português da MINUSCA. Partirá em Setembro e espero que, desta vez, possa ir com a espingarda própria, habitual, orgânica dos "boinas verdes". Que é, tradicionalmente, a Galil. Como se sabe, trata-se de arma mais ligeira, mais funcional, mais precisa e mais adequada para missões militares em terreno edificado, mas também nas matas, do que a digníssima, mas vetusta, G3. Aguarda-se que este governo não queira outra vez poupar em coisas sérias.O ensaio de governo populista em Itália não é, para Bruxelas, melhor do que o Brexit.Os arquitectos são Di Maio (na foto), filho de fascista, orador explosivo contra os "politiqueiros", do 5 Estrelas, e Salvini, cérebro da Liga Norte, ex-comunista, proteccionista, tradicionalista, adversário da imigração "selvagem" e do casamento unissexual, autonomista e agrário.Depois de parecer bizarra, a aliança aparece agora como natural, face ao falhanço de tudo o resto, e representa cerca de 50% do voto nacional.Mas implicará uma Itália diferente, desconfiada face à União Europeia tal como ela é hoje.Salvini já não acha que o euro seja, literalmente, "um crime contra a humanidade". Mas permanece "vigilante".Não ter inimigos na Ásia: eis um velho sonho americano.Umas vezes tentou ser atingido pela força, outras pela compra de territórios e influências, outras ainda pelo investimento e pela propaganda, pelo bluff e pela divisão para reinar, e agora pela negociação.O poder político de Washington, a que chamamos provisoriamente trumpismo, sabe que não pode travar demasiadas guerras ao mesmo tempo. Precisa ao mesmo tempo de paz comercial com a China (alguns dizem "paz e cooperação"), e de paz militar com a Coreia do Norte.Trata-se de um processo complicado, com altos e baixos. Perde-se e ganha-se todos os dias. Qualquer gesto menos medido, qualquer suspeita revelada, pode deitar tudo a perder.Na ECM: The Codona Trilogy, reedição da invenção da "música étnica", o alaúde de Anouar Brahem encanta e desencanta em Blue Maqams, Elina Duni reinventa a balada jazz, em Matane Malit, e Carla Bley (na foto) volta a reinar, em The Lost Chords Find Paolo Fresu (também com Andy Sheppard, agora português residente).E há Uncharted Territories (Dare2), a magistral nova aventura do contrabaixista Dave Holland. E Amarantina, de Chico Gouveia, redescoberta de uma certa guitarra portuguesa.Nos concertos, Bachar Mar-Khalifé, um pianista doutro mundo (Teatro da Trindade, 29), o quinteto de Nelson Cascais na Nazaré (31), e Mágudèsi (Cine Incrível, Almada, 31), experiências em torno da trompete de Sei Miguel.