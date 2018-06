Feridas muito profundas

A jornalista Ana Catarina André com uma sobrevivente do incêndio: relatos tocantes Foto: Marisa Cardoso

O que têm em comum Cristiano Ronaldo e Rudolf Nureyev? Leia a partir da página 81 Foto: Getty Images

A jornalista Ana Catarina André regressou a Pedrógão Grande quase um ano depois da tragédia que fez cerca de sete dezenas de mortos e encontrou a mesma desolação e tristeza. Os sobreviventes confessam que tudo lhes recorda o que se passou: a paisagem ainda negra, os familiares que deixaram de estar, os amigos perdidos, os dias sem fim a caminhar para o hospital.Quatro pessoas profundamente tocadas pelo grande incêndio de 2017 aceitaram falar com a SÁBADO - e pode ler os seus relatos tocantes a partir da pág. 46. Nenhuma delas voltou ao trabalho. Nenhuma delas é capaz de falar do que se passou sem chorar. Lídia Fernandes, queimada nos braços e nas pernas, mostrou às repórteres da SÁBADO o colete que tem de usar todos os dias para facilitar a regeneração da pele: "Aperta-me muito, mas tem de ser." Como ela, também Filipa, Maria e Rui continuam presos ao incêndio. Filipa ainda não conseguiu retomar os estudos; passa os dias na fisioterapia. Maria, que sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau nos pés, caminha de pantufas, e sempre por curtos períodos. Rui fez 14 cirurgias, mas sabe que ainda tem algumas pela frente. Para outros, como a mulher que perdeu a filha de 4 anos, só a ideia de recordar o que se passou é intolerável. Não querem falar, o silêncio é a sua defesa: "Bastam-me as imagens que tenho na cabeça a toda a hora."Para o trabalho sobre as feministas pioneiras, a jornalista Sara Capelo falou com descendentes e tirou uma conclusão imediata: a definição de feminismo era bem diferente da de hoje. Por exemplo, quando a filha mais velha se casava, abandonava o papel de secretária do pai e de acompanhante da mãe nestas sessões feministas para se dedicar à família - passou-se na família de Bernardino Machado. A investigadora Zília Osório de Castro explicou: o feminismo passava por qualquer coisa que se perdeu, "a dimensão da mulher como mãe". Leia a partir da página 68.Há cerca de seis meses, convidámos o jornalista Rui Miguel Tovar a escolher o seu 11 favorito (mais um treinador) de todos os mundiais. O autor acabou por aproveitar uma paragem forçada na Madeira, em Fevereiro, por causa do mau tempo, para o concretizar "quase de fio a pavio", enquanto esperava pelo recomeço dos voos Funchal-Lisboa. "Intercalei lapas mais Brisas [esclareça-se: há de laranja, limão, maçã e maracujá] com os textos do 11 ideal", resume. Foi uma escolha cheia de dúvidas, com uma ajuda "do outro lado do Atlântico, do [jornalista] João Almeida Moreira, amigo de longa data e emigrante em Ribeirão Preto, Brasil, há sete anos e meio. Com a sua contribuição e a leitura de vários livros, decidi-me pelo 4-3-3. A principal preocupação foi abranger todos os países campeões e não repetir gerações." O belíssimo resultado desta escolha, um livro de 94 páginas, já está nas suas mãos.

A Semana

Disputa: Quem imaginou, afinal, os cada vez mais visitados passadiços do Paiva?

Acusação: Houve xenofobia na rejeição de 200 ciganos candidatos a militantes do PS?

Negócio: Veja a moradia que o juiz Carlos Alexandre pôs à venda. Preço: 800 mil euros

Entrevista: É possível perder rugas com recurso à ginástica facial?

Destaque

Esquema: O Ministério Público fala em "plano criminoso" do BES para a Venezuela

Portugal

Reportagem: Com os sobreviventes de Pedrógão Grande quase um ano depois

PSD: As dificuldades de Rui Rio em lidar com a bancada parlamentar

Mundo

Mudança: Sánchez e Conte, os novos primeiros-ministros de Espanha e Itália

Dinheiro

Montepio: Quem são os opositores de Tomás Correia e o que querem?

Sociedade

Natureza: Derrick Campana, o especialista que cria próteses para animais mutilados Publicidade: A empresa que encontra pessoas comuns para grandes campanhas

Desporto

Rússia: A que figura da cultura russa se pode comparar Ronaldo? E os outros 23 da comitiva portuguesa ao Mundial de futebol?

GPS

Festas de Lisboa: Guia para encontrar os melhores petiscos nos bairros da capital, onde o cheiro da sardinha já paira

Cinema: Chris Pratt e Bryce Dallas Howard regressam ao Mundo Jurássico

Música: O Primavera Sound vai dar música ao Porto. Nick Cave é um dos cabeças-de-cartaz Livros: Chega às livrarias o primeiro volume de uma trilogia do Nobel búlgaro Elias Canetti

Exposições: Na Vidigueira, Drawing Africa on The Map mostra obras de cinco artistas

Teatro: Dois festivais de teatro sobem ao palco em Guimarães, Porto e Matosinhos

Vinhos: O Alvarinho Wine Fest leva a Lisboa a Confraria da Foda à Moda de Monção

Viagens: Sintra antiga e moderna