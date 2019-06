Fechado para férias

"Para não comprometer a qualidade dos nossos produtos, a Ferrero Rocher não abastece as prateleiras durante os meses mais quentes do ano. Voltamos no inverno, mais saborosos do que nunca".

Se substituirmos neste disclaimer "Ferrero Rocher" por "criatividade", continua a fazer todo o sentido. De Junho a Agosto, a criatividade fecha portas e vai fazer praia.

Basta rodar um zapping rápido para topar que, no verão, todos os anúncios são fotocópias da mesma fórmula: a frescura. A clássica abertura de uma lata de refrigerante de onde ecoa um "tshk", a cascata de bebida jorrada em cima de cubos simétricos de gelo, as gotinhas de água sugadas pela gravidade copo abaixo, o gole de três segundos seguido de um nasalado "aaahh" que traduz a satisfação no momento de consumo, tudo.

Nos meses mais quentes do ano, as boas ideias vão a banhos. É como se o processo criativo fosse uma multinacional que faz 11 meses intensos de sinapses e obriga os neurónios a tirar os 22 dias úteis do mês de Agosto.

Não é exclusivo da publicidade. Que atire a primeira pipoca quem tem paciência para ver um filme complicado no verão. Agosto é uma incubadora de comédias românticas com o Adam Sandler. É o mês das sequelas, das quarenta e sete versões da Velocidade Furiosa, dos filmes de domingo à tarde que conseguimos acompanhar de soslaio enquanto fazemos as palavras cruzadas do suplemento de verão do jornal.

Lembro-me como se fosse ontem que, no verão, os bonecos do Happy Meal já vinham montados. Nos outros meses do ano aquilo não acontecia. Traziam peças, roldanas e encaixes acompanhados de uma folha A7 com as instruções.

Enquanto que o calor evapora o engenho, o mau tempo deprime-nos e a depressão é amiga da criatividade. Talvez por isso nos open spaces das grandes multinacionais a temperatura do ar-condicionado esteja sempre abaixo da temperatura de conforto.

As vidas em Agosto param. Disse-me um agente imobiliário que Agosto é o melhor mês para comprar casa, precisamente porque é aquele com a menor procura de casas.

Em solidariedade com a criatividade, este espaço fecha para férias. Aos leitores habituais, e aos que aqui chegam arrastados por um artigo sobre o João Félix, o meu obrigado pelas leituras. Agora vou para dentro que tenho um filme do Adam Sandler a meio.