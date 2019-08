FC Porto é rei

ePaper ou encontre-o nas bancas a 21 de agosto de 2019.

Aproxima-se a passos largos o clássico de sábado à noite. O Benfica, campeão em título e líder do campeonato por quatro golos de vantagem sobre o Famalicão, é o favorito. Por qualidade e quantidade de recursos humanos. Por saúde desportiva. Por conquistas de títulos em 2019-20.O FC Porto é o FC Porto. Esteja forte ou combalido. É uma imagem de marca de anos e anos. Desde a inauguração da Luz, em dezembro de 2003, há um total de 16 jogos entre eles, só para a 1ª divisão. Contas feitas, o FC Porto ainda é rei. E continuará a sê-lo por mais uma época, à conta das seis vitórias contra quatro derrotas (sem esquecer os seis empates). No ranking dos treinadores vitoriosos portistas, habemus Víctor Fernández (2004), Jesualdo Ferreira (2007), André Villas-Boas (2011), Vítor Pereira (2012), José Peseiro (2016) e Sérgio Conceição (2018).Pormenor do arco da velha: diga o nome de um treinador do FC Porto com duas vitórias na Luz para o campeonato? Tiquetaque, tiquetaque. Pedroto? Outra tentativa. Mourinho? Mais uma. Artur Jorge? Baaaaah. Nem um. Sérgio Conceição apresenta-se assim como real candidato a fazer história.Nota: se incluirmos todas as competições, a vantagem é ainda do FC Porto: sete vitórias contra seis derrotas (mais os tais seis empates).