ePaper ou encontre-o nas bancas a 18 de dezembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 18 de dezembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

ALGUÉM DIZIA QUE a função do jornalismo é noticiar tudo aquilo que o poder político preferia não ver publicado. Tudo o resto é propaganda.É uma boa máxima. Aliás, é a única que interessa, motivo pelo qual a ideia peregrina de que o Estado deve "apoiar" a comunicação social não deixa de me provocar um arrepio de horror pela espinha abaixo.Se o Estado deseja baixar impostos para as empresas, a começar pelas empresas de comunicação social, nada contra. Se o Estado pretende combater o canibalismo jornalístico de plataformas como o Google e o Facebook, nada contra também.Mas quem "apoia" por outros meios cria relações de dependência e vassalagem com os jornalistas que são um veneno para a democracia – e para o jornalismo. Será que não aprendemos nada com os desvarios recentes da nossa RTP e da sua direcção de informação?