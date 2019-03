Há famílias a mais no Governo do PS? Há, embora o problema não esteja no efeito mas na causa. No que diz respeito às famílias de primeira linha no Governo há que reconhecer que, em quase todos os casos, as pessoas têm competência e currículo profissional para lá estarem. Mas talvez não tivessem tido em toda a sua vida profissional as mesmas condições de sucesso e competitividade que outras, que não nasceram em famílias de poder.Ou seja, há um problema antes que é genérico para as juventudes partidárias, e para a ecologia partidária em geral, seja da família com lugares de poder, seja para o meio partidário, seja para, no caso do PS, a extensão da influência na maçonaria, etc. Tudo lhes foi facilitado para chegarem novos a uma visibilidade pública maior. Tenho a certeza de que a muitos deles, a sua competência lhes daria igualmente uma carreira de qualidade, mas dificilmente seria tão rápida e ascensional.

