Fake news 27-04-2019 Uma coisa é exibir as fotos dos filhos, das férias, até dos almoços e jantares. Outra, bem diferente, é espalhar por aí novas formas de fake news, com manobras e quilometragens muito acima do previsto. Em matérias tão sensíveis, é certo e sabido que toda a gente mente

Se a revolução tivesse sido planeada no Whatsapp 26-04-2019 Salgueiro Maia: Puto, só depois de fazermos a revolução é que há-de ser feriado.

O tempo das crianças 26-04-2019 Num dia sonhava ter um relógio dos Glutões, no outro um colchão de praia das Ruffles

Sem Diesel 25-04-2019 Não desejando aprofundar as várias fases da crise e a falha em aprendermos com os erros ou instabilidades de outros países, um facto mantém-se actual: o de não nos preparamos para choques energéticos, cortes de oferta ou greves estratégicas no sector dos combustíveis fósseis.

A aposta de Vieira e a memória curta de Jesus 25-04-2019 "Vieira, esta semana, anunciou o óbvio. Qualquer outra decisão, qualquer outro discurso menos frontal sobre este tema, poderia ser catastrófico para o Benfica. E nem sempre se tem sorte duas vezes."

A Justiça e o 25 de Abril 24-04-2019 Devido à minha idade, não vivi esse período da nossa história. No entanto, há realidades que são substancialmente diferentes.

Ela 24-04-2019 Ele não se apegava a coisas e, sempre que se apegou a pessoas, arrependeu-se, pelo que, quando ela chegou, apostava mais num "não-me-voltem a-chatear-com-isto-está-resolvido" do que num "eh-pá-não-é-que-era-mesmo-isto?!".

Retornados 24-04-2019 Dentro de muitos retornados germinou a necessidade de contar o que lhes tinha acontecido. O processo de descolonização e de retorno criou vários escritores espontâneos, o que, do ponto de vista identitário, tem uma significação profunda

O velho Bloco Central dos Interesses 24-04-2019 O divórcio que está a acontecer em vários países europeus entre eleitos e eleitores radica, em grande medida, na forma como muitos políticos insistem na ideia de que são diferentes de todos os outros concidadãos perante a justiça e a lei

Ricos e pobres 23-04-2019 Esta é uma edição feita de contrastes. Na reportagem de capa contamos como foi o regresso a Portugal das grandes famílias. Depois mostramos a realidade dos milhares que vivem nos bairros mais pobres do País – aqueles que não aparecem nas campanhas de turismo

Carole Lombard: o excesso feito transcendência 23-04-2019 Carole Lombard era uma espiral energética, um dínamo, prodígio alto e esguio de língua ágil, sem contemplações. No seu pessoalíssimo mas imprescindível Dicionário Biográfico do Cinema, David Thomson disse que ela se estava a cagar, e que era conhecida por mostrá-lo

Conversas frustrantes sobre pensões 22-04-2019 Dois amigos na casa dos 40 encontram-se para um café. À sua volta reparam que há sobretudo pessoas mais velhas ali àquela hora do dia. Um deles lembra-se então do assunto das pensões que voltou a ver nas notícias. O outro, infelizmente, não tinha nada de bom para lhe dizer sobre isso

Abaixo a lusotimidez 21-04-2019 Infelizmente, nem sempre as classes políticas portuguesas sabem promover a Lusitanidade como meio e fim, instrumento e trunfo. Fala-se muito, discursa-se mais, fazem-se grandes planos teóricos com notas de rodapé, mas de Trás-os-Montes a Brasília, o povo interroga-se: o que é isto?

Os malefícios do populismo: empurrar os deputados para a exclusividade é um erro 21-04-2019 Criar incompatibilidades deveria ser sobre funções, actos ou processos, que deveriam ser interditos a deputados. Banindo profissões, abre-se caminho para que na Assembleia passe a haver apenas políticos profissionais, ou deputados que representam interesses

A cobardia, sempre ela 20-04-2019 O árbitro Reis dos Santos, de Santarém, é o primeiro caso mediático da malvadez popular