Eu gosto quando ele vem à tona

Este é um título roubado à Rosinha, numa música aquática que ela conta com o acordeão e duas meninas aos saltos. Tudo no habitual registo de uma música pimba brejeira de que Quim Barreiros foi o mestre incontestável e a Rosinha é uma excelente discípula. Como a cabeça das pessoas pode ser dominada por uma espécie de memes, quando o que se passa fora é pouco interessante, eu pensava na letra da Rosinha ao mesmo tempo que seguia a noite eleitoral, tão estandardizada como as campanhas dos candidatos.Quem é que viria à tona? O PAN, a Marisa Matias, o PS? Quem ficava debaixo de água? O PSD, a CDU, o CDS e nova geração de minipartidos, da Aliança ao Basta (que era Chega), Marinho Pinto, e a velha geração de minipartidos. Verdadeiramente estava já escrito nas estrelas, que iriam ficar com os peixinhos. O que mudou? Alguma coisa, mas não muita.

