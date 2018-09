Estrela lá em cima

"A Amadora entra no mapa futebolístico de Portugal à conta daquele 2-0 ao Farense no Jamor, em 1990."

Última final da Taça de Portugal sem os três grandes? 1-0 do Beira-Mar ao Campomaiorense em 1999. E penúltima? 2-0 do Estrela ao Farense - neste caso, até é finalíssima.



É um domingo, 3 de Junho de 1990. O dia em que o avançado egípcio Hossam Hassan assina pelo PAOK e escapa-se a Sousa Cintra, presidente do Sporting. O dia em que o búlgaro Hristo Stoichkov se certifica como melhor marcador da Europa, com um golo (o 38º da época) ao Slavia Sofia pelo CSKA Sofia. O dia em que o Salgueiros sela a subida à 1ª divisão com 2-1 em Espinho, o então líder da zona centro. O dia em que o Benfica de Castelo Branco despede Félix Mourinho. O dia em que o boliviano Erwin Sánchez dá a vitória ao Benfica vs. Petro, em Luanda. O dia em que o Estrela levanta a Taça de Portugal.



O treinador João Alves dá o 11 da ordem: Melo; Rui Neves, Duílio e Barny; Chico Oliveira; Rebelo, Bobó e Nélson Borges; Ricardo, Baroti e Paulo Bento. É precisamente este último quem solta o primeiro grito de golo no Jamor, aos 30 minutos. Segue-se o 2-0, através de Ricardo, num monumental chapéu a Lemajic aos 63'.



No outro lado, o Farense de Paco Fortes, campeão da 2ª divisão, zona sul. No ano seguinte, o Farense vinga-se a dobrar: 1-0 na Amadora, 3-0 em Faro. Já o Estrela estreia-se na Europa e até elimina o Neuchâtel Xamax, nos penáltis. Classe.