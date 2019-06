Está tudo doido

Não tenho complacência nenhuma com o tipo de causas que nos custam dinheiro, não atacam nenhum problema social grave, e nos distraem sobre o País onde vivemos e os seus enormes factores de atraso. O PAN – não é por minha vontade, mas vamos ouvir falar muito dele – e duas organizações que não sabia que existiam com os nomes "Beata no Chão Gera Poluição" e "Portugal sem Beatas" apresentaram um projecto -lei para regulamentar o fim que deve ser atribuído às pontas de cigarros. Será debatido pelos deputados, no dia 12 de Junho. Como de costume a Câmara de Lisboa vem logo atrás.O projecto proíbe atirar beatas para a via pública a exemplo do que já acontece nas florestas, como se fosse a mesma coisa, e após acções de "sensibilização" compulsivas provavelmente do tipo dos Alcoólicos Anónimos, e termina em multas, a que eufemisticamente se chamam "ecotaxas".

