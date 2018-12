Esta crónica não possui zona para fumadores de IQOS

Soube-se ontem, anteontem no caso de um leitor menos assíduo estar a ler isto amanhã, hoje no meu caso pois estou a escrever isto ontem, que a Tabaqueira pretende duplicar a quota de mercado do IQOS em Portugal já em 2019.

Ou seja, do que depender da Tabaqueira, a mais popular de todas as resoluções de ano novo — "este ano é que é, vou deixar de fumar!" — passará para "este ano é que é, vou adquirir uma pen USB que liberta um aroma a queijo da serra em decomposição!".

Mesmo sendo não-fumador, a verdade é que não me sinto preparado para esta epidemia do tabaco aquecido.

Primeiro, sabem quando dizem primeiro e não vai haver segundo?, como se já não bastasse o beef semântico em relação à palavra IKEA — diz-se iqueia ou iquêá? — agora com o IQOS a discussão é ainda mais acesa, literalmente: diz-se icus ou aicos?

Não vos minto, assusta-me esta transição do fumador convencional para o fumador electrónico. Estou tão acostumado a que desconhecidos na rua me peçam isqueiro, que não consigo habituar-me à ideia de um fumador me vir cravar um carregador.

Tenho saudades dos tempos em que mitras me abordavam na rua com um "sócio, orienta aí um nite". Em 2019, calculo que o approach mude para "sócio, orienta aí um cigarrinho green sem combustão com design compacto e ergonómico".

Coloco-me na pele dos próprios fumadores. Amigos meus, veteranos da cigarrada, que já enraizaram no seu léxico expressões como "puto, depois deixa-me a ponta", terão de lidar com o cada vez mais pertinente "puto, depois deixa-me o último pauzinho da bateria".

Ainda estão por desvendar os verdadeiros impactos do IQOS na saúde. Mas se a massificação do seu consumo for uma realidade em 2019, é justo que tenha o mesmo tratamento que os cigarros. Se um maço de SG Ventiltraz em letras gordas a frase "Fumar prejudica gravemente a sua saúde e a dos que o rodeiam", fico à espera que numa maquineta da IQOS se leia a bold "Fumar prejudica gravemente a sua credibilidade pois parece que está a sorver um apito para golfinhos do ZooMarine".

Da mesma forma que o vício do tabaco é um problema, a adição ao IQOS também o pode vir a ser. Quando chegar essa hora, irá o fumador consultar um especialista? Que especialista, um psicólogo ou um informático da PC Clinic? Tomará pastilhas de nicotina ou pastilhas da máquina da loiça para compensar a dependência a um eletrodoméstico?

Para já, a única certeza é que o IQOS veio para ficar. E vêm aí mais sabores em 2019. Menta? Banana? Morango? Não sei. Mas imagino o que todos os fumadores de IQOS devem estar a pensar: só espero que inventem um que saiba a cigarro.