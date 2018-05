Esses plásticos tarados

"Esta missão "desplastificar Portugal" exige uma coordenação social, política e económica musculada e mais abrangente e que começa com as escolhas de consumo individuais."

Na próxima semana agendaremos o debate de um projecto de lei que pretende implementar um sistema de depósito, dito "tara recuperável", de garrafas de plástico, de vidro e de latas. Esta medida, que tem tudo para obter a concordância de todas as forças políticas em Portugal e das indústrias envolvidas, diminuirá drasticamente a quantidade de plástico, de vidro e de latas incinerado ou encaminhado para aterro, reduzirá a quantidade de resíduos no ambiente, nomeadamente em praias, florestas, rios, oceanos, etc. e possibilitará a valorização económica do plástico para uma efectiva concretização de uma economia circular.

Portugal deverá atingir em 2020 uma meta de 70% na reciclagem de embalagens. Actualmente estamos muito longe de atingir aquela meta: faltando apenas dois anos, a reciclagem de materiais recicláveis situa-se na ordem dos 30%. É por isso urgente proceder à adopção de políticas que possibilitem aumentar, e muito, os níveis de retoma dos materiais recicláveis. Actualmente o plástico está presente em quase todos os produtos industriais e de consumo e é difícil imaginar a vida contemporânea sem este material. No entanto, as mesmas características que o tornam tão útil, nomeadamente a durabilidade, leveza e baixo custo, tornam problemática a sua eliminação. Apesar disso, o consumo de plástico tem sido crescente, contrariamente ao que seria desejável.

Segundo a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), em 2016 foram produzidas em Portugal 4.891 mil toneladas de resíduos urbanos, dos quais 29% terão sido depositados em aterro e 23% incinerados. A taxa de reciclagem de resíduos de embalagens de plástico foi de apenas 42% em 2016, segundo a APA. Já de acordo com a Sociedade Ponto Verde, em 2016 os embaladores/importadores associados declararam que colocaram no mercado 195.902 toneladas de embalagens de plástico. Da recolha selectiva apenas 58.440 toneladas (30%) foram retomadas, sendo que as embalagens PET representaram apenas 22% do retomado (6,6% do total de embalagens de plástico colocadas no mercado).

Temos juntado a nossa voz aos alertas preocupantes da comunidade científica, associações não-governamentais de ambiente e comunidade europeia no sentido de se reduzir a dependência do plástico em Portugal. Precisamos reduzir a utilização de louça descartável em plástico em vários serviços do sector da restauração, conforme já foi proposto pelo PAN. Acima de tudo, esta missão "desplastificar Portugal" exige uma coordenação social, política e económica musculada e mais abrangente e que começa com as escolhas de consumo individuais. Que venham daí esses plásticos tarados.