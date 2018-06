Esqueceram-se de modernizar a infância

Aos dezasseis anos estou fisicamente em grande, completei o nono ano, tendo adquirido as bases da cultura geral. A partir daí, ando em modo de especialização, mas tenho o essencial para me orientar no mundo. Há coisas que não posso fazer, mas, se os meus pais deixarem, em 2018, neste país supermoderno e progressista, posso casar.

Aos dezasseis anos estou fisicamente em grande, completei o nono ano, tendo adquirido as bases da cultura geral. A partir daí, ando em modo de especialização, mas tenho o essencial para me orientar no mundo. Há coisas que não posso fazer, mas, se os meus pais deixarem, em 2018, neste país supermoderno e progressista, posso casar. Há um afã de modernização das nossas leis, mas a emancipação pelo casamento resiste no Código Civil para que alguns pais decidam que o filho ou a filha está suficientemente maduro para casar com a bênção deles, ou que a filha está demasiado grávida para se manter solteira (porque há quem ainda queira saber), ou, ainda, porque é uma ótima ocasião para deixar de ter responsabilidades.

Há várias razões para o tema me irritar. A primeira é pessoal, pelo que a minha análise pode estar enviesada. Conheço uma história muito próxima, de outra geração, de um casamento prematuro. Conheço as suas consequências. Não sou objetivo quanto ao tema. Feita a declaração de interesses, vamos às restantes razões.

Um casamento prematuro é uma desistência da infância. É um passo maior do que a perna, saltando uma etapa da vida: o termo da adolescência e uma juventude cheia de descobertas. O amor é lindo, já tive algumas paixões de caixão à cova (eu sou desses), mas a única forma de conhecer a resiliência da alegria e da dor é deixar o tempo passar. Há amores que resistem ao tempo, mesmo quando não se quer. Mas, aos 16 anos, ainda que o arrebatamento já dure desde os doze, não houve tempo para perspetivar o "sempre", para saber quão resistente é esse amor ao passar do calendário.

Mas pode também ser uma desistência do ensino. É verdade que jovens casamentos permitiram prosseguir estudos a algumas pessoas. Mas não é essa a regra. Por isso, casar cedo pode significar desistir da qualificação académica, o que escuso aqui de explicar por que não é recomendável.

Há sempre a questão da gravidez, ainda que com a melhor das intenções: se eles se amam e têm este filho, o melhor é criarem-no juntos. Parece-me muito bem que os avós criem dinâmicas de coacompanhamento e de cocrescimento (onde se incluem os jovens pais) de amantes e infantes, mas a decisão de casar é outra coisa. Atrás dela podem vir outros filhos do mesmo casal que pode não estar preparado para manter a relação nem estar preparado para gerir a separação um dia mais tarde. E a realidade da vida impõe que as pessoas tenham maturidade para manter ou sair quando decidem começar. E, já agora, alguma capacidade financeira. Mais uma vez, ainda que com filhos nos braços, lutar pela qualificação académica e profissional deve continuar a ser opção. Ora, o casamento prematuro parece consolidar uma escolha de não avançar em certos aspetos da vida. Não devia ser assim, não é sempre assim, mas quem casa pensa demasiadas vezes assim.

Finalmente, há uma questão cultural e filosófica que não tem só a ver com o crescimento das crianças e o papel do Estado na sua promoção. Refiro-me ao consentimento dos pais para um casamento entre os dezasseis e os quase dezoito. Não concebo que, em circunstância alguma, a lei faça depender o casamento do consentimento de terceiros. O casamento deve ser um ato absolutamente livre, de quem tem plena autonomia para o decidir. Ou se aceita que a pessoa tem as condições mínimas para o Estado dar força pública àquele contrato, ou não.

Por isso, neste dia da criança, continuemos a lutar por todas as crianças do mundo que casam prematuramente, são mães e pais em condições degradantes, são soldados de guerra, ou seja, perdem a sua infância. Mas, se tivermos um bocadinho, olhemos também para o que podemos mudar neste moderníssimo Portugal.