Espantem-se… vou falar bem de Sócrates!

Usando o fim do sigilo fiscal como exemplo. Quem não deve não teme! É o único argumento que tenho ouvido. Com acesso direto às nossas contas, a AT conseguirá certamente ser mais eficaz na caça aos prevaricadores fiscais. Sim, perdemos alguma privacidade, mas vamos apanhar esses criminosos todos e nunca mais ninguém vai fugir ao fisco! Parece simples.



Vamos estar a dar ao Estado acesso, sem controlo judicial, a um dos repositórios de informação mais íntimos sobre a nossa vida privada, a um Estado que nos multa se não cumprirmos a RGPD, mas que se for apanhado em falta… "não passa nada"!



Agora vamos abrandar um pouco e analisar o racional desta medida. Porque estamos numa conjuntura de vários casos suspeitas de corrupção e tráfico de influências, vamos diminuir a nossa privacidade. Uma alteração enorme aos nossos direitos por uma questão conjuntural…



Sim, conjuntural. Engane-se quem pense que é assim que vamos apanhar quem foge ao fisco. Quem foge hoje irá encontrar meios para continuar a fugir. Porquê? Porque não fizemos nada de estrutural. Queremos mesmo combater a fuga ao fisco? Então temos de simplificar o nosso sistema fiscal. Hoje o mais cumpridor contribuinte corre riscos de estar em incumprimento. A fiscalidade em Portugal é tão complexa, que é prioritário simplificar o sistema fiscal, mesmo antes de decidir sobre uma redução da sua carga!



Prometi no título dizer bem de Sócrates. O Simplex visava combater a burocracia e facilitar a vida das pessoas e das empresas na relação com o Estado. Claramente um passo no sentido certo, mas incompleto. Sócrates terá sido, podemos dizer, o grande responsável por este projeto.



Agora está na altura de um Simplex fiscal. Temos demasiados impostos, taxas e taxinhas! Demasiadas isenções, exceções! O nosso sistema fiscal devia ser resumível numa folha A4. As empresas deviam gastar menos tempo e recursos a lidar com a AT. A legislação mais reduzida e a ação da AT mais transparente! Perdem mais de metade dos processos fiscais! O ónus da prova está invertido, prejudicando os pequenos contribuintes que não podem perder tempo ou apresentar garantias! O privilégio de execução prévia é uma afronta à liberdade e propriedade privada!



É mesmo uma ideia preguiçosa, esta de que o Estado tudo resolve! Em Portugal, ao mesmo tempo que criticamos os políticos por serem incompetentes, corruptos, pouco sérios, gostamos de pôr o ónus da solução no Estado. Depois queixamo-nos que o dia da libertação fiscal é cada vez mais tarde no ano, quando só precisamos de um Simplex Fiscal.



PS: Escrevo isto no dia em que António Arnaut morreu. O nosso SNS, concordando-se ou não com o modelo existente, é uma grande vitória da democracia. Este sucesso é também, para mim, uma das razões pelas quais achamos que o Estado tudo resolve… só é pena não ser sustentável!

É um vício mental para uns. Uma posição de base para outros. Para todos é uma muleta. Um facilitismo para não ter de pensar muito.O Estado tudo resolve. O Estado está no centro de todas as soluções! Qualquer problema tem como solução um novo observatório, uma chuva de fundos, mais um milhões a cobrar ao contribuinte.Esta ideia está tão integrada na nossa sociedade, que ouvir um Primeiro Ministro a dizer que precisamos de mais funcionários públicos não levanta alarme! Esta ideia está tão integrada na nossa sociedade, que há quem diga que o Estado deve ser o motor da economia com um ar sério! Estamos tão entorpecidos por esta ideia, que o fim do sigilo bancário nem oferece resistência… mesmo quando sugerido por um partido de extrema esquerda que tem um ódio profundo pelo nosso sistema económico, pelo Euro, pela Europa.