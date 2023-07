Espanha e Portugal

As eleições espanholas são de grande importância para Portugal. Por todas as razões, as de proximidade e de contágio, as institucionais, de governo e de papel na União Europeia, as de colaboração e competição, as de risco e segurança. Não são relações simples e unívocas, para além da retórica e da propaganda, e da verborreia “politicamente correcta”, os dois países conhecem-se mal e desconfiam um do outro, mais nós de Espanha do que Espanha de Portugal, que acha menor qualquer putativa ameaça que possa existir, mesmo que muito leve e ténue. Os dois países têm história a mais para se amarem muito e cultura a menos para se perceberem como deviam. Nós gostamos dos galegos e dos catalães, os castelhanos olham nos momentos críticos para nós e perguntam-se o que é que está a fazer este pequeno e atrasado País fora da grande Espanha.