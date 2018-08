Espaço para uma emoção

Um dia na estrada: o secretário de Estado Eurico Brilhante Dias e a jornalista Margarida Davim

A cantora Ana Bacalhau e a mãe, Arlete Dias, à espera da sessão fotográfica para o trabalho sobre as mães do rock, que pode ler a partir da pág. 74

Capa n.º 746

A SÁBADO passou um dia com o secretário de Estado da Internacionalização. Eurico Brilhante Dias costuma passar mais tempo no estrangeiro a vender Portugal do que por cá. Mas no dia em que a jornalista Margarida Davim o acompanhou esteve em Setúbal, a ouvir empresários e a perceber como é que os pode ajudar mais - a exportar ou a captar investimentos. No Parque Empresarial de Setúbal , de que já foi administrador, um reencontro: com o funcionário que com ele começou a erguer aquele que é hoje o espaço que acolhe duas empresas francesas de aeronáutica e uma produtora (também francesa) de adubos. No meio de uma deslocação muito formal, um momento inesperado: o senhor Dâmaso não conseguiu conter a emoção de o rever. Juntos relembraram como foi pegar num espaço que a Renault tinha deixado vazio em 1996 e fazê-lo voltar a ganhar vida. Para ler a partir da página 48.A editora Maria Henrique Espada nem teve a necessidade de combinar artificialmente um encontro para colocar Elísio Summavielle e João Soares a falar sobre uma paixão comum: a tourada. Quando telefonou a João Soares, ouviu: "Ah, mas eu já vou amanhã com o Elísio ao Campo Pequeno. Até vamos jantar antes." Na verdade, trata-se de um programa habitual e até reuniu um terceiro elemento: Vera Jardim, outro aficcionado e ex-ministro da Justiça. Foi uma corrida mista, com dois toureiros espanhóis e o veredicto final dos dois aficcionados foi idêntico: não foi fantástica. Pelo contrário, a conversa foi tão animada e entretida que acabou com a expulsão do recinto - ficaram a responder à SÁBADO e eram os últimos na praça. Não houve outro remédio a não ser continuar cá fora, quando se tinham extinguido já os protestos que acompanham qualquer corrida.A jornalista Sílvia de Oliveira já entrevistou muitos empresários e chairman e confessa que nunca tinha visto um gabinete tão espartano como o do presidente não executivo da Bial, Luís Portela. A conversa decorreu com tanta disponibilidade que alguém acabou prejudicado, ficando à espera quase uma hora. Mas, apesar da abertura, Luís Portela traça muito bem as suas linhas na areia. Ainda que algumas coisas sejam, na realidade, conhecidas, não quis dizer a data de aniversário porque depois lhe enchiam a caixa de emails e muitos telefonemas; não quis dizer onde ia passar férias este ano com a família; e não quis falar sobre os ensinamentos das vidas passadas porque fazia parte da sua intimidade. Apesar de tudo isto, há muito para ler na entrevista de vida que publicamos a partir da página 66.