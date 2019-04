Já repararam que o mundo caminha no sentido da 4ª Revolução Industrial, mas a nossa Escola – nos seus traços fundamentais – continua a adotar métodos de aprendizagem que resultaram da 1.ª Revolução Industrial?

Construir sistemas educativos preparados para o futuro requer a elaboração de currículos e métodos de aprendizagem para o séc. XXI, ao mesmo tempo que se assegura uma base educativa para todos, flexível o suficiente para uma vida inteira de adaptação e desenvolvimento de novas competências. A Educação especializada do futuro deve fornecer conhecimentos interdisciplinares com a máxima utilidade para o mundo atual, diminuindo o gap entre as necessidades da economia e a instrução num sistema educativo pouco ágil e moderno, tendo em vista a maximização do talento de cada jovem.

Mas se debater a Escola do Futuro é urgente, infelizmente o debate público em Portugal sobre Educação anda irremediavelmente à volta da carreira docente e de alterações pontuais a questões conjunturais. A JSD não se resignou ao atavismo reinante e apresentou um conjunto de propostas sobre a Escola do Futuro.

Assumindo que a inovação tecnológica está, indubitavelmente, a transformar o mundo, essa transformação tem também de chegar às escolas e ao ensino em Portugal. Torna-se por isso imperativo acelerar a transição para os conteúdos digitais, nomeadamente, os manuais escolares. Desta forma, a aprendizagem será mais interativa, algo que a generalidade dos alunos sente bastante necessidade, solucionando também a questão dos cerca de 12 kg que muitas crianças transportam, diariamente, nas mochilas.

E não é apenas a utilização das novas tecnologias em contexto de sala de aula que propomos. Pretendemos também a aposta no ensino de programação. O relatório de 2016 do Fórum Económico Mundial (The Future of Jobs) indica-nos que as principais competências do séc. XXI - resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, colaboração e alfabetização digital - são importantes para permitir que os jovens de hoje sejam flexíveis o suficiente para se adaptarem às novas necessidades do mercado de trabalho. Ora, o desenvolvimento dessas competências deve ser feito o mais cedo possível. E tal como, atualmente, todos consideramos essencial que as crianças aprendam inglês desde o ensino básico, é imprescindível que os alunos tenham o ensino de programação desde o início do percurso escolar, no primeiro ciclo, replicando assim alguns exemplos em Portugal de escolas que já garantem esta oferta como é o caso das escolas do concelho do Fundão.

Mas, é por entendermos que cada aluno deve poder escolher o percurso que entender, numa ótica de total liberdade de aprender, que a JSD propõe a recuperação do Ensino Vocacional. Tal como propõe a valorização do Ensino Profissional, através da possibilidade de as empresas entrarem no capital social das escolas profissionais, permitindo que estas empresas possam participar na definição da oferta formativa e os alunos que completem os cursos nestas escolas tenham taxas de empregabilidade muito superiores.

A Escola do Futuro é aquela que cria e potencia as bases para a futura requalificação, adaptação, auto-realização, ao mesmo tempo que reforça a identidade cívica de cada jovem. Não é uma Educação estanque, com um modelo desatualizado de sala de aula, isolado numa bolha por vontade própria, com poucos recursos tecnológicos, que irá preparar e capacitar futuros adultos para os desafios de um Mundo e de uma Economia que funcionam, em rede e numa base digital, a uma velocidade estonteante.