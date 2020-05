Entre a China e os EUA, Portugal não pode hesitar

O atlântico foi sempre o íman civilizacional português. Outros vetores estratégicos, como o Espaço Lusófono e a "opção europeia", formariam os alicerces da política externa portuguesa. Reforçados, posteriormente, pela valorização das Comunidades Portuguesas e do Mar. Não obstante, o atlântico assumiu-se sempre como eixo fundamental na salvaguarda da independência nacional.De facto, Portugal ao longo da História soube tirar o devido proveito da ligação atlântica, quer durante o período dos descobrimentos, quer – e já numa conjuntura diferente –, no pós Segunda Guerra Mundial. Em ambos os contextos, a sua importância prevaleceu nos compêndios da nossa política externa, como pilar da afirmação da soberania nacional. O atlântico foi sinónimo de desenvolvimento económico, afirmação geoestratégica e equilíbrio político, antes e depois de 1976. Muito deste crescimento residiu na importância concedida pela potência marítima – outrora o Reino Unido, hoje os Estados Unidos da América (EUA) –, à posição geográfica de Portugal valorizada, sobretudo, pelo arquipélago dos Açores.É pois aqui que repousa a importância desta discussão. Quando se abordam questões mais abrangentes sobre o futuro da ordem internacional pós COVID 19, corre-se o risco de não discutir aquilo que é realmente importante para o país. Numa altura em que se debate a ascensão da China no sistema internacional, e em que parece existir uma corrente portuguesa defensora de uma aproximação a Xi Jinping – renegando o legado atlântico da nossa História -, é preciso conferir uma resposta efetiva e esclarecedora. Por isso, num mar de complexidades – algumas teóricas e outras políticas -, é da maior importância assumir com rigor e estratégia qual deve ser a orientação da política externa portuguesa.Parte desse rigor deve situar-se indubitavelmente na recuperação do vínculo transatlântico e no reforço da ligação com os EUA. Este deve ser o eixo prioritário. Independentemente das configurações sistémicas que possam estar no horizonte, o nosso futuro geoestratégico tem que ser alicerçado nesta relação umbilical.Quer isto dizer que devemos isolar-nos da China? Deixar de reconhecer, em prol de um desígnio nacional, a sua importância estratégica e, sobretudo, geoeconómica? É aconselhável adotarmos uma visão maniqueísta das Relações Internacionais, escolhendo entre os EUA e a China? Claro que não. Até porque Portugal não deve colocar os dois países na mesma baliza comparativa. É um erro assumir este princípio. Aliás, esta é a principal razão pela qual os argumentos que se prestam a este exercício estão, na sua génese, corrompidos.Desde logo, porque o nosso farol democrático deve estar virado para os EUA e para o atlântico, e não para a China. Sendo assim, para consagrar esta premissa, é indispensável apelar à habilidade diplomática para trabalhar neste sentido, quer de um ponto de vista multilateral, quer de um ponto de vista bilateral. Mesmo nas atuais circunstâncias, é essencial que sejamos coerentes com aquilo que são os compromissos políticos assumidos, cumprindo, por exemplo, o acordo com a NATO de atingir a meta dos 2% do PIB em gastos com a defesa. Não será fácil, mas esse é o objetivo.De um ponto de vista bilateral, é obrigatório que sejamos interlocutores privilegiados no que concerne às relações transatlânticas. É fundamental estimular os laços de cooperação e amizade com os Estados Unidos, ao mesmo tempo que afirmamos, no contexto da União Europeia, aquilo que deve ser uma aposta inequívoca, e sem hesitações, na relação transatlântica.É imperativo que saibamos continuar a negociar com os EUA a questão da base das Lajes, sobretudo ao nível do lobby político. Não nos esqueçamos que outras Administrações norte-americanas podem recuperar a importância estratégica dos Açores e Portugal não pode correr o risco de perder o vínculo com Washington. Ou seja, devemos utilizar todos os mecanismos ao nosso dispor para garantir uma valorização contínua do arquipélago. E, sim, devemos aproveitar a importância e influência dos luso-descendentes (o congressista republicano de origem açoriana Devin Nunes é um bom exemplo), para alcançar tal intento.Por razões que são sobejamente conhecidas. E isso é redutor? Não, é apenas uma evidência que dispensa análises profundas.Todavia, a China é um importante parceiro económico. Disso não tenhamos dúvidas. E Portugal deve desenvolver todos os esforços para garantir uma relação de proximidade económica com o país asiático. Apenas isso. Em termos de política externa, a China não deve fazer parte daquilo que são os nossos vetores estratégicos mas, sim, assumir-se como cimento da nossa diplomacia económica na Ásia, conjuntamente com a Índia. É nesta região que reside o futuro do desenvolvimento económico, tecnológico e onde parte do poder mundial se concentrará. Na defesa do interesse nacional, devemos saber reconhecer esta dinâmica assumindo – sem subserviência – os nossos objetivos político-económicos.Em 2005, Adriano Moreira argumentava que a política externa portuguesa era marcada por uma dependência estrutural em relação a fatores exógenos, que se tinham vindo a alterar historicamente, referindo que Portugal enfrentava o desafio de vir a tornar-se num «Estado exíguo no sistema internacional».O professor catedrático não deixa de ter alguma razão. Portugal não chegou ao ponto da "exiguidade", mas é necessário reconhecer a nossa dependência de fatores exógenos que não controlamos, ou não sabemos controlar.Referimo-nos, por exemplo, à dependência que a nossa economia, ou melhor, à dependência que certos sectores estratégicos do tecido económico-empresarial têm da China. São dependências exógenas que, simplesmente, não conseguimos dominar. O problema é precisamente esse. É necessária uma maior assertividade interna para que consigamos posicionarmo-nos externamente com coerência e responsabilidade. Portugal tem que proteger os seus sectores estratégicos. Implica, como é óbvio, tomar decisões difíceis, mas são essas que perdurarão no futuro. Particularmente, não podemos, e não devemos, continuar a passar "mensagens" erradas aos nossos aliados mais próximos, como aos EUA. Se não houver lugar a uma reorientação político-estratégica, Portugal corre o risco de, no seu pilar atlântico, tornar-se "exíguo". E isso será uma perda com efeitos devastadores para o nosso país.