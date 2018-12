Emigrantes

Nos últimos anos, o país assistiu à saída de milhares de portugueses à procura de melhores condições de vida e de oportunidades que escasseavam em Portugal.

Nos últimos anos, o país assistiu à saída de milhares de portugueses à procura de melhores condições de vida e de oportunidades que escasseavam em Portugal. Um fenómeno que não é novo, mas que se agudizou com a crise e que foi recorrentemente utilizado como arma de arremesso político pelos partidos de esquerda. Como se a emigração tivesse começado em 2011. Como se a culpa fosse de um Governo que se encontrava a cumprir um programa de ajustamento negociado pelo PS. E como se a emigração tivesse parado em 2015 e tivéssemos assistido a um regresso expressivo dos que outrora emigraram.



Esta profunda desonestidade intelectual (ou desconhecimento da realidade) ficou clara quando o Governo apresentou em sede de discussão do Orçamento do Estado para 2019 a proposta de desconto de 50% do IRS para os portugueses que emigraram entre 2011 e 2015. Uma medida eleitoralista porque só chegou em ano de eleições: em 3 anos de Governo nunca apresentaram medida similar para fazer regressar os portugueses que emigraram. Uma medida demagógica porque insinua que a emigração apenas existiu no tempo do anterior Governo: os dados publicados recentemente demonstram que a emigração continua muito elevada. E uma medida ineficaz porque, por si só, não trará ninguém de volta: muitos dos que emigraram tinham emprego em Portugal e os seus salários que recebiam não chegavam para pagar IRS.



Esta semana, novos dados vieram demonstrar que era falsa toda a narrativa de que a emigração era um problema resolvido e que apenas importava fazer regressar os que emigraram durante o período da Troika. O Relatório de Emigração tornado público esta semana, mostra que em 2017 emigraram cerca de 90 mil portugueses, com o Reino Unido a manter-se o principal destino.



Há de facto uma tendência de descida. Descida essa que se regista desde 2013. De acordo com estimativas das Nações Unidas relativas a 2017, Portugal continua a ser, em termos acumulados, o país da União Europeia com mais emigrantes em proporção da população residente (considerando apenas os países com mais de um milhão de habitantes), com 2,3 milhões de emigrantes nascidos em Portugal, o que equivale a 22% da população a viver emigrada, sendo o 27.º país do mundo com mais emigrantes.



Há entidades, como é o caso da AEP, que se têm dedicado, com empresas e municípios, a oferecer respostas através de programas como é o caso do Empreender 2020. Mas não basta. E não é com medidas eleitoralistas, avulsas e desgarradas de uma estratégia nacional que conseguiremos atrair os nossos emigrantes.



São, naturalmente, necessárias algumas mudanças estruturais que o atual Governo está a leste, sequer, de as querer pensar ou discutir, como é o caso do caminho que deveríamos fazer para eliminar a dualidade do mercado de trabalho, para que este se torne menos rígido e mais fácil para a entrada de jovens. Veja-se o caso do Reino



Unido. O mercado de trabalho é elencado pelos jovens que emigraram em estudos realizados como um obstáculo ao regresso.



E para aqueles que continuam e continuarão lá fora, não seria interessante olhar com atenção para o programa irlandês de apoio à diáspora? Que ajuda e potencia os irlandeses espalhados pelo mundo.



Há, no entanto, questões mais administrativas e burocráticas que importa resolver. Faz algum sentido que centenas de portugueses a residir na Alemanha vejam o seu cartão de cidadão recusado em serviços ou instituições públicas?



Sem diabolizar a emigração e sem miserabilismos, podemos fazer muito mais. Por aqueles que podem vir a sair, por aqueles que já saíram e gostariam de poder regressar e por aqueles que querendo estar lá fora, tem o Estado português a obrigação de continuar a olhar por eles. E não apenas em ano de eleições.