Elogio da Feira da Ladra

Tudo quanto há pode lá ir parar. O necessário e o supérfluo. O conhecido e o desconhecido. O prescindível e o imprescindível. O banal e o estrambótico. O vulgar e o sublime. O erudito e o popular. O novo e o antigo. Na Feira da Ladra tudo o que vem à mão é vendível, roupa e trapos velhos, papéis bolorentos e fotografias cada vez mais desmaiadas, de pessoas e paisagens de outras épocas, que parecem vigiar-nos, discos de vinil sem uso e sem vida, cartazes amarelados de filmes com galãs mexicanos, sapatos sujos e disformes, peças clássicas de antiquário e moderna quinquilharia produzida em série, que parece mais velha do que é na realidade, restos mortais de casas ou bibliotecas despejadas, tralha da mais variada espécie, que aos olhos dos menos entendidos não vale nada e que só ao conhecedor é dado contemplar, bugigangas escondidas ou esquecidas em sótãos, cubículos, caixas, pequenas gavetas, coisas fora do tempo e do sítio, sem ordem nem lógica nem dialéctica, que não se relacionam mas que coexistem pacificamente sem se excluírem nem se oporem, porque tudo tem a ver com tudo e está unido por um idêntico sentido.Na verdade, a Feira da Ladra é um repositório inexaurível de informações minuciosas sobre o passado e o presente, uma representação e um decalque da totalidade onde podemos recolher experiências visuais e sensoriais de forma concisa e caótica. É uma síntese que engloba e exprime todos os conteúdos, uma encarnação particular da nossa vida colectiva, que todos reconhecemos mas que a todos ultrapassa. É uma reserva entre o pragmatismo e a utopia, entre o capitalismo e o socialismo, entre a vida medieval e um mundo pós-apocalíptico.Quem, melhor que eu, que moro no Campo de Santa Clara, poderá entender e amar a Feira da Ladra? A Feira é onde me vou abastecer de metadona, para apaziguar o vício de comprar e acumular coisas, sobretudo livros e outra papelada. Às terças e aos sábados, à primeira luz da manhã, quando se dá a eclosão magnífica do burburinho e a animação dos vendedores começa, ou um pouco mais tarde, quando a multidão de compradores é compacta e os transeuntes - muitos deles turistas em expedição etnográfica - são obrigados a diminuir o andamento, saio de casa e mergulho no embriagante contacto com a Feira, coloco-me no caminho da felicidade e da paz de espírito. Passo primeiro pelo belo e estupendo Jardim Botto Machado, donde se domina o Pai Tejo, como lhe chamava Cervantes, e se vislumbra ao fundo, quando o céu está de bom humor, a serra da Arrábida; depois desço ao Largo Dr. Bernardino Gomes (Pai), entalado entre as Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento (OGFE) do Exército, o antigo Hospital Militar e o Casão Militar. Já em pleno coração da Feira, sinto a palpitação do comércio não sedentário e da intensa vida social. Percorro os lugares de venda em correnteza, observo o subtil fluxo das trocas, deito os olhos no chão, por vezes ajoelho-me, como se me confessasse, para avaliar os contornos rigorosos do objecto que solicitou a minha atenção. Vagueio por aquela promiscuidade material, sem arrumações teóricas nem proveitosas lições de moralidade, onde as Bíblias e os artigos religiosos se misturam com filmes pornográficos como A Doutora Sexual, de John Love, ou Concurso Sexual, de Gerard Damiano, com Vanessa del Rio e Sharon Mitchell; onde a boa literatura de há 100 ou 200 anos coabita com livros como Os Extraterrestres Existem, de Gianni Lucarini, O Câncer Tem Cura, de Frei Romano Zago (o manual que ensina, "de maneira prática e económica, a tratar, sem sair de casa, do câncer e de outras doenças, sem mutilações, sem aplicações nem remédios, sem efeitos colaterais" e que teve, pelo menos, 33 edições), Curso Sistemático de Lições de Coisas da Liga Propulsora da Instrução em Portugal, ou o utilíssimo User Guide para o computador ZX-Sinclair Spectrum; onde os Boletins da Casa de Camilo Castelo Branco, em S. Miguel de Seide, concorrem com dezenas de exemplares do jornal Eu Sei Tudo, semanário enciclopédico informador do Comércio e Indústria, ou da Vida Soviética, revista mensal de actualidade da URSS, dirigida pelo escritor Manuel Alberto Valente (hoje director editorial do Grupo Porto Editora) e publicada em Lisboa pela Agência de Imprensa Novosti; onde os discos vinil de Los Diablos, Un Rayo de Sol, ou do brasileiro Nelson Ned, que inclui músicas como Os Bairros Pobres da Cidade ou Não sei mais viver comigo, dialogam com o Rancho Folclórico das Lavradeiras de Cibões; onde a tenda dos peúgos medicinais (bom material a preços low-cost: três pares a 5 paus, que é como se diz euros no idioma local) e as fotocópias encadernadas das comunicações do II Congresso Internacional de Veterinários em Língua Portuguesa, realizado entre 21 e 25 de Julho de 1980, em Lisboa, no Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian, mostram aos que sabem ver que a cultura erudita e a cultura popular são uma só forma de cultura em permanente interacção.A Feira da Ladra, como se tudo isso não fosse suficiente, ensina-nos imenso sobre o estado do mundo e do género humano. Ensina-nos que há demasiadas coisas para serem assimiladas numa única vida; que a transformação social de um país se exprime na sua cultura material, no valor ou no preço que atribuímos aos objectos e no desejo de os possuirmos; que apesar de tudo ser transitório e de tudo passar, o apego aos objectos - mantê-los, cuidar deles, arranjar espaço para os guardar - não é inútil. Numa sociedade onde os bens de consumo são para usar e deitar fora, quase nunca para reparar e reutilizar, a Feira é uma lição de boas práticas ambientais.A meu ver, a Feira da Ladra é uma das grandes experiências sociais de Lisboa, sem ela a cidade não teria tanta vitalidade nem tanta imaginação pública. Porque ali é-se mais livre, está-se mais vivo. Se Lisboa é a capital de Portugal, a Feira da Ladra é a capital de Lisboa. Louvada seja a Feira da Ladra!