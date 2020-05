Levanto-me de manhã com o meu desejo de rotina, de controlo, preparado para seguir a mesma cadência, o que se aprimorou com três anos de paternidade a tempo parcial e uma adolescência emocional vivida pela primeira vez.

Mas quis uma pandemia que eles ficassem em exclusivo comigo durante quase dois meses, sem um dia de pausa, gerindo comidas, trabalhos, aulas, brincadeiras, alegrias, frustrações e birras. De manhã, imponho um horário para levantar, mando vestir e fazer camas. Tento não deixar derrapar nada para o dia seguinte e passo o meu tempo a gritar: "ponham os fones!"; "não quero ouvir os vossos colegas!"; "falem baixo!"; "eu estou em TE-LE-TRABALHO!"; "se eu não trabalhar, ninguém paga esses tablets!"; "venham para a mesa!" (às vezes com um jantar despachado durante uma reunião em que faço desaparecer a minha imagem por momentos enquanto atiro lombos de salmão para um tacho); "de quem são estas meias?!" (em cima da mesa, ao lado de um copo de iogurte…). E oiço a resposta: "pai, isto não é o seminário!"

Ora, eu sou de uma certa velha (muito velha) guarda: proclamo que a minha mãe não ia a reuniões de pais – pelo que nunca vou –, que não saio do escritório para ir a festas do dia do pai ou treinos de judo com os filhos, que não fico a dizer adeus enquanto o autocarro não arranca para a praia. Faço o que posso, sabendo que fico sempre a dever a toda a gente: aos miúdos, ao trabalho, à namorada e às muitas regras sociais sobre "como se relacionar com". Para mim, a vida é mesmo assim: para ir sempre um pouco mais além, para ter uma vida cheia, que me preenche em todas as dimensões, aceito que fico a dever bocadinhos em todo lado. Mas adoro viajar com eles sozinho, ter tudo por minha conta, com a minha gritaria, a minha infantilidade sem supervisão "adulta", abraços e beijos que não exibo, conversas sobre o Gumball, um truque de magia, ou o último vídeo do Tik Tok.

Como ela diz numa gargalhada, entre os meus, a dela e mais quatro patas que trouxe à minha vida, "estão sempre a aparecer putos por todo o lado". Talvez por isso, esta manhã, enquanto fazia mais uma máquina de loiça, pensava na "call" da tarde (a forma pretensiosa de os modernos yuppies se referirem a conferências telefónicas profissionais) e imprimia os planos semanais dos mais novos que as professoras enviaram, senti dolorosas saudades de quem ainda não se foi embora. O que vale é que isto já passa: não tarda, estou a gritar com eles outra vez…