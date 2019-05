Eleições, futebol e a violência doméstica?

Para os políticos à excepção de alguns é uma palavra desconhecida propositadamente. Para os juizes é um "semi-crime" e uma "disputa familiar". Mas para todos nós, tem de ser uma forma de terrorismo a abater. E os que praticam a violência doméstica têm de ter estatuto de terroristas. Assisto diariamente a casos, agora nas entre linhas, devido ao futebol e as eleições fracassadas na corrida para as europeias. Assusta-me, que o nosso país seja só política e futebol.





Continuar a ler Sou alvo de inúmeros apelos de mães, mulheres e crianças através das mesmas. Apelo também para que os nossos cidadãos se unam contra a violência sobre as mulheres e crianças, se unam a favor da proteção das mesmas, se unam para além da política e do futebol! Se unam para além das urnas e dos votos, dos aplausos no estádio e percebam que a violência doméstica é um assunto de todos nós. De uma avó, mãe, irmã e de todas as crianças órfãs da justiça que vivem este pesadelo! Somos mais que isto, somos mais que as bancadas do estádio e cadeiras do parlamento! Sou alvo de inúmeros apelos de mães, mulheres e crianças através das mesmas. Apelo também para que os nossos cidadãos se unam contra a violência sobre as mulheres e crianças, se unam a favor da proteção das mesmas, se unam para além da política e do futebol! Se unam para além das urnas e dos votos, dos aplausos no estádio e percebam que a violência doméstica é um assunto de todos nós. De uma avó, mãe, irmã e de todas as crianças órfãs da justiça que vivem este pesadelo! Somos mais que isto, somos mais que as bancadas do estádio e cadeiras do parlamento!

Podemos animar os cidadãos portugueses com a alegria do futebol mas é preciso então que a política aja em conformidade com os erros judiciais graves que se andam a passar no nosso país. Mães, agredidas, continuam à espera que propostas revoltantes não sejam aprovadas (Guarda partilhada imposta). Mães e crianças continuam à procura do seu lugar "justo" neste país!