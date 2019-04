Estava num casamento com uma amiga de longa data, que há longa data não via. Conhecia-o de ginjeira. Por isso, quando confessou ter congelado uma parte da sua vida, por ter chegado à conclusão de que, nesse capítulo, nada chega, ela respondeu: "para ti, tudo não chega". Ele saiu do casamento a pensar naquilo e a tirar a conclusão – que seguramente a amiga não aprovaria – de que só precisava de encontrar esse "mais que tudo".

Pegou no pequeno nada que o levava daqui para ali – outro capítulo em que tudo e nada, para ele, eram a mesma coisa. Não ligava coisa nenhuma ao que o levava daqui para ali, desde que andasse. Em nenhuma dessas coisas via algo que o preenchesse, pelo que se desenrascava com o que funcionava e não o obrigava a investir. Era uma regra de vida que se tinha consolidado, exceto, muito recentemente (já depois dos quarenta), na atividade profissional, onde tinha encontrado um princípio que tinha todas as condições para se reinventar nesse mais que tudo onde continuava a sonhar acordado.