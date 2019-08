Efeito Clara

Um exemplo para todas as mulheres! Foi com tristeza que soube da saída da juíza do Tribunal Constitucional, Clara Sottomayor. Tem sido uma acérrima defensora dos direitos essenciais das mulheres e crianças e deveria ser um exemplo para os seus "pares". O problema é que existem poucos pares que se assemelham na magistratura portuguesa! E a sua saída talvez seja o seu espelho mais fidedigno! Terá sido essa sua noção de honra e de independência que levou a magistrada a apresentar a renúncia, a primeira da história daquele órgão judicial criado pela revisão constitucional de 1982 e em funcionamento desde 1983. "Não posso ser relatora de um acórdão escrito por outros e ao qual foi retirado tudo o que era meu".

"É a minha honra de juíza", terá dito, de acordo com o que o DN conseguiu saber, perante o plenário de juízes. Perde-se o brilho da independência e do que considero puro e isento no funcionamento da lei com a saída da Clara! A aplicação da lei passa agora a ser subjectiva e relativa! A juíza Clara Sottomayor conseguiu equilibrar na perfeição o cargo que exercia com o seu papel de activista pelos direitos das crianças vítimas de abusos sexuais e mulheres vítimas de crimes sem que um papel interferisse no outro. O cargo, nunca se sobrepôs à causa. Só a sua honra e independência, pesaram! E isso é um exemplo para todos nós!