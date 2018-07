Educação: sem rei nem roque

Ser sujeito a um exame nacional sem fazer ideia da nota interna da disciplina por muito insólito que possa parecer aconteceu este ano em milhares de casos de norte a sul do país.

Sem notas internas, sem notas de exames, sem se poderem matricular para o ano seguinte ou candidatar ao Ensino Superior, os alunos foram este ano um "dano colateral" numa guerra aberta entre professores e Governo.

Às alterações súbitas na estrutura de exame sem que os alunos soubessem, à maximização do peso dado a respostas de escolha múltipla, junta-se agora a inenarrável decisão do IAVE quanto ao exame nacional de Matemática A.

No dia 25 de junho, mais de 45.000 estudantes realizaram o exame. Apesar de estar em vigor desde 2015 um novo programa curricular, como vários alunos aprenderam de acordo com o anterior programa curricular, houve a preocupação de avaliar as especificidades próprias de cada um dos programas em itens de escolha múltipla, aos quais o IAVE chamou de "itens de alternativa".

Ora, no cabeçalho do exame de Matemática A era indicado: "Responda apenas a um dos itens. Na sua folha de respostas identifique claramente o item selecionado." Ou seja, o aluno, mediante as opções, devia ter optado por responder apenas a uma das respostas em função do programa que tivesse aprendido.

No entanto, numa nota enviada na quinta-feira aos professores corretores, três dias depois da realização da prova, o IAVE deu instruções opostas, estipulando que se o aluno tiver acabado por responder aos dois itens e uma das respostas estiver correta, "esta deve ser considerada" para efeitos de cotação.

Assim, estas instruções dadas pelo IAVE são contrárias àquelas que foram dadas no exame, tendo havido uma mudança de critérios que prejudica os alunos que se limitaram a responder de acordo com as regras que o próprio enunciado do exame estabelecia. Ou seja, o IAVE contrariou o IAVE. Confuso? Pois, os alunos também. Mas mais do que a confusão é mesmo a situação de injustiça a que mais pesa nestes alunos, por constatarem que o Estado, seja por ação do IAVE, seja por silêncio constrangedor do Ministro da Educação, lhes faltou à palavra escrita num enunciado de exame.