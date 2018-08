É um trabalho difícil...

As deputadas Idália Serrão (PS) e Heloísa Apolónia (Os Verdes) e um belo cabaz de vegetais na escadaria do parlamento

A busca das últimas novidades e dos segredos que persistem no litoral do Alentejo revelou-se difícil – e não apenas porque ambos são, é preciso admiti-lo, escassos. O facto é que a jornalista Clara Silva e o repórter fotográfico Ricardo Pereira enfrentaram, nos dias de digressão pela costa e junto dela, algumas peripécias. Lugares impróprios para dormir, por exemplo; ou agricultores que não gostam mesmo nada de ver o seu espaço tomado por novas actividades de lazer turístico. Tudo ultrapassado, há mesmo novidades e segredos que pode conferir a partir da página 36.O editor-executivo Nuno Tiago Pinto percebeu, ao consultar o processo do marroquino Abdesselam Tazi, acusado de vários crimes relacionados com terrorismo, que havia várias pistas que não tinham chegado à acusação do Ministério Público (transferências de dinheiro, nomes de suspeitos e encontros de cooperação internacional). Ao longo dos últimos seis meses, foi montando uma equipa com jornalistas de vários países. É uma história verdadeiramente transnacional a que lhe apresentamos esta semana, elaborada também com contributos de repórteres do site El Español, do semanário alemão Die Zeit, do jornal belga Het Laatste Nieuws e de um jornalista do site Mediapart.A investigação em conjunto com a SÁBADO resultou na recolha de dezenas de depoimentos de testemunhas e fontes das forças de segurança e dos serviços de informações. Reunidos a centenas de documentos judiciais, permitem montar um verdadeiro puzzle: o de uma investigação iniciada em Portugal e que ajudou a desmontar uma rede jihadista comandada a partir da Síria e com ramificações pela Europa.O segundo "fascículo" da nossa série Paixões Partilhadas é sobre hortas – e a subeditora Sara Capelo deparou-se logo com problemas: Heloísa Apolónia, dos Verdes, tinha uma agenda tão apertada que se desistiu imediatamente de fazer a entrevista numa horta de Lisboa. Decisão imediata: montar um grande cabaz de legumes na escadaria exterior da Assembleia. Sara Capelo foi a uma frutaria chinesa e comprou legumes e frutos muito vistosos, seguindo as dicas da fotógrafa Raquel Wise. Não foi só isso: "Da horta lá de casa trouxe alguns materiais agrícolas, como uma enxada e os caixotes. E montámos a dita horta junto à escadaria." Pode ver o resultado a partir da página 60. O que não poderá ver é que no fim da entrevista, quando já se desfazia a "horta", parou uma espécie de tuk-tuk gigante com turistas. Enquanto estes tiravam fotografias, o motorista aproximou-se, revelou que não tinha almoçado e perguntou se estávamos a vender alguma coisa. Recebeu uma maçã.