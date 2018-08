E se tiver de decidir?

Imagine que está calmamente, na pastelaria do seu bairro a tomar café, quando na televisão noticiam a detenção dos suspeitos do fogo posto que ainda há bem pouco tempo causou o pânico na sua região. A Serra foi destruída, pessoas ficaram sem casa, outras sofreram ferimentos, morreram animais. É fácil imaginar os sentimentos e comentários.

Os detidos negam? Pudera, que queriam que dissessem? É óbvio que foram eles. Agora vão ao Juiz. Ainda os põem na rua ou dizem que são tontinhos! Deviam era entrega-los aos que ficaram sem nada. Ou então atear fogo e deitá-los lá para dentro. Mesmo que os prendam, apanham uns anitos e, não tarda nada, estão cá fora outra vez. 25 anos ainda era pouco!

Os suspeitos detidos passam de imediato, e sem sombra de qualquer dúvida, a culpados e as penas adequadas já estão escolhidas.

É a voz e a razão do povo, diz-se!

Mas agora imagine que uns meses depois chega a casa e tem uma carta do Tribunal no correio. Foi sorteado para ser jurado no processo onde vão ser julgados os tais incendiários. Isso significa, já percebeu, que será uma das pessoas que vai decidir o que aconteceu, o que não aconteceu, quem fez o quê e quem não fez o quê, se foi praticado um crime, por quem e, se for caso disso, qual o crime qual a pena a aplicar.

Sim, é possível que tal ocorra.

A legislação portuguesa prevê o julgamento com intervenção de Tribunal de Júri (a requerimento do Ministério Público, do arguido ou do assistente) quando em causa estão crimes de determinada espécie concreta ou crimes graves cuja pena máxima seja superior a 8 anos de prisão.

O Tribunal de júri é formado por sorteio de 100 eleitores dos cadernos eleitorais do Concelho respectivo que são notificados para responder a um inquérito. São eliminados os que não cumpram os requisitos de idade, escolaridade obrigatória, saúde, profissão ou registo criminal.

Depois é realizado um novo sorteio no qual são apurados 18 eleitores que são convocados a Tribunal para responderem às questões colocadas pelo juiz, ministério público e advogados. Dos que não forem recusados são seleccionados no final oito pessoas, que assumirão a qualidade de quatro jurados efectivos e quatro suplentes.

O Tribunal de júri é composto por três juízes de carreira e quatro jurados efectivos, que prestam compromisso de honra e ficam sujeitos, no essencial, aos mesmos deveres e direitos dos juízes.

A decisão de facto e de direito é tomada em conjunto por todos os elementos do tribunal de júri. Os jurados, tal como os juízes, votam nas questões relativas aos factos que resultam ou não provados, ao tipo de crime e à pena a aplicar. Decidem segundo a lei e o direito e não estão sujeitos a ordens e instruções. Não podem abster-se de julgar.

É certo que, carecendo os jurados de conhecimentos jurídicos, caberá ao juiz presidente explicar-lhes a lei aplicável. Porém, as explicações apenas poderão ser as necessárias para a percepção dos limites estabelecidos pela lei e não podem interferir com a liberdade de decisão de cada um. O jurado percebe que tem de decidir e sente o peso dessa responsabilidade.

Voltando à história imaginada do início deste texto, a perspectiva sobre aquele caso concreto mudou. Não dará já como garantido que aquelas pessoas de que se falou na televisão são culpadas. Não vai já começar por pensar na pena de prisão.

Vai esperar, de mente aberta, pelas provas e vai analisá-las antes de tomar qualquer posição. Vai ver e ouvir os arguidos e as testemunhas, vai ler os documentos, vai saber das suas vidas, ler os relatórios sociais e eventualmente médicos que relatam os seus percursos de vida e descrevem as suas personalidades. Vai ponderar e reflectir sobre tudo antes de decidir.

O tribunal de júri é a forma mais directa de participação popular na administração da Justiça. O cidadão é julgado pelos seus pares, por outros cidadãos que trazem à justiça a visão e o sentir da comunidade, crendo-se que assim se afasta a imagem estereotipada da justiça feita apenas com o estrito cumprimento da lei.

É ser a voz e a razão do Povo. Com responsabilidade e ponderação, com bom senso e com justiça.

Ser jurado é um dever de cidadania.

É muito diferente de estar em casa ou no café a olhar para a televisão e dar logo a sentença.