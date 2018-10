É para gastar à fartazana

Se é papel de um governo passar, como se diz por aí, uma "mensagem de confiança" para os cidadãos e para aquela entidade abstracta, designada genericamente por "mercados", não lhe ficaria mal também passar alguma prudência. Não só para a contas públicas, mas também para a economia das famílias. A História até pode não se repetir, mas os mesmos erros acabam sempre por provocar "dejà vu"

As medidas entusiasmam, é certo. Livros escolares e passes de borla, uns toques no IRS, aumento das pensões e de salários para a função pública e, vamos fazer fé nisso, algo mais que o governo quer revelar. Nestas alturas, o clássico papel de velho do Restelo está, como é óbvio, condenado ao insucesso, tal é o encantamento geral com mais meia dúzia de euros no bolso. Os comentadores, por sua vez, aceitam isto como uma fatalidade normal, justificando, com candura, tais medidas como uma consequência natural do ano eleitoral que se avizinha.O problema é que, há uns anos, atravessamos uma fase muito parecida com esta que António Costa e os parceiros de coligação pretendem patrocinar. Foram os anos loucos do primeiro-ministro José Sócrates, lembram-se?, em que o dinheiro jorrava das torneiras públicas com a mesma velocidade que a água sai disparada de uma mangueira dos bombeiros. No Portugal moderno de José Sócrates não se olhava a despesas (um sinal, negligenciado na altura, do que se viria a descobrir anos mais tarde): baixava-se o IRS, aumentava-se os funcionários públicos, distribuíam-se "Magalhães", esse "laptop" tão invejado pela Apple, alcatroava-se o País através de um plano nacional de auto-estradas e vias rápidas, algumas delas, hoje, reduzidas a pistas de aterragem de aves e outros insectos, construíam-se escolas apetrechadas, por exemplo, com ar-condicionado topo de gama que, anos mais tarde, simplesmente não funcionavam por falta de dinheiro para a respectiva manutenção.É deste País que todos nós devemos estar vigilantes e com sentido de escrutínio. Se é um facto que os portugueses têm direito à reposição de rendimentos surripiados durante o período da "troika" também não é menos verdade que é necessária uma cultura de poupança para males futuros. Ao aumentar o imposto no crédito ao consumo, o governo deveria ter dado um sinal, também através da via fiscal, de estímulo à poupança que, segundo dados já revelados, atingiu mínimos históricos. É que com os cortes nos apoios sociais - como no subsídio de desemprego - uma qualquer crise internacional, mais o valor da dívida pública e uma economia periférica, poderá arrastar Portugal para uma situação semelhante à de 2011. E, como já se viu, quando estas tempestades chegam, a classe média é sempre chamada para a linha da frente da operação de salvamento nacional.