Selvagens e sentimentais 07-07-2018 Para que o embuste fosse total, bastava ao parlamento declarar que continuaria a aceitar como “morada habitual” todas as províncias ultramarinas que Portugal perdeu depois de 1974

A falta de soluções do Velho Continente sobre a migração 06-07-2018 "Pouco ambicioso nas suas conclusões, baseado na política do medo e do isolacionismo, os membros da União Europeia falharam, especialmente e em larga escala, num dos seus princípios fundadores: - A solidariedade."

Menos Impostos 06-07-2018 É óbvio para qualquer pessoa que sistemas simples têm vantagens. Isso é válido para modelos de negócio, esquemas de remuneração para deputados e sim, sistemas fiscais.

Os nomes de família 06-07-2018 Tinha acabado de pensar que gosto do tédio (ele revela o feitio das pessoas, não revela?) quando os vi, ao meu lado na esplanada: três bombas-relógio em férias de Verão

Ama-te, Pedro 05-07-2018 Santana Lopes está naquela fase da vida que só o escritor Gustavo Santos o pode salvar. “Só aquele que ousa, por sua livre e espontânea vontade, abandonar o rebanho da indolência para fazer o seu próprio destino é que alcançará, verdadeiramente, o total poder da alma que é”

Madonna e o cartel do aparelho 05-07-2018 Enquanto por toda a Europa crises como a do euro, da ascensão da xenofobia, e a tragédia da imigração obrigam a repensar de forma radical políticas, processos de decisão mais próximos das comunidades, por cá, a rapaziada vai-se entretendo a cozinhar compadrios e abusos de poder

Nutricionistas pop-star 04-07-2018 Nos programas de TV ou nos livros, cada vez mais pessoas procuram os seus conselhos para manter a forma e perder peso. E nós revelamos-lhe os segredos das nutricionistas. Fomos ainda “jogar” à batalha naval num cenário de fogo real e viajámos até ao Mundial da Rússia numa autocaravana

O estado da Nação e o estado da Justiça 04-07-2018 Nesta altura do ano efectua-se um debate amplo sobre a acção governativa e como se encontra o País, sector por sector. Por excelência é o momento certo para se fazer o balanço da actuação do Ministério da Justiça.

Ainda a Feira da Ladra 04-07-2018 Uma multidão baudelairiana ia subindo ou descendo rente aos lugares de venda, observava a desordem dos objectos que ocupavam o chão declivoso e as bancas montadas debaixo das árvores, tudo dominado pelo branco pomposo do Panteão Nacional

Os Carros da Dona Madonna 03-07-2018 Que Portugal é um país de invejosos, já sabemos a gente todos. Basta a gente olharmos à nossa volta. Mas que isto às vezes é demais, às vezes é.

Vasco, Weimar e o Homem do Meio 03-07-2018 Com 800 euros de rendimento líquido médio, ausência de redes protectoras, precariedade laboral e receio do futuro, os engenheiros, arquitectas, advogadas, enfermeiros e numerosos técnicos qualificados que faziam bater o coração do Homem Médio português perderam o prestígio e o nível económico

Educação: sem rei nem roque 02-07-2018 Sem notas internas, sem notas de exames, sem se poderem matricular para o ano seguinte ou candidatar ao Ensino Superior, os alunos foram este ano um "dano colateral" numa guerra aberta entre professores e Governo.

A liberdade de ser, ou não ser, aficionado 02-07-2018 No próximo dia 6 de julho, PAN e BE tentam, uma vez mais, acabar com a tauromaquia em Portugal.

O impacto político de menos bebés 02-07-2018 A natalidade baixa não é só um problema económico - é, também, parte do arsenal populista. O inevitável, e moralmente justo, recurso à imigração deve obedecer a um modelo bem pensado - e não deveria relegar para um plano residual uma nova ambição nos incentivos à natalidade.

Crianças separadas: toda a verdade 01-07-2018 O problema da separação de crianças das famílias é uma realidade dura dos EUA. Mas trata-se de algo mais antigo, mais profundo e mais vasto do que uma crise fronteiriça com assinatura do actual locatário da Casa Branca. Claro que os cruzados do duelo Trump-anti-Trump não se preocupam com a verdade inteira dos factos. Esta só atrapalha.