É meu e vosso este fado 03-01-2019 Há anos que a Câmara de Borba sabia dos perigos daquela infeliz estrada que atravessava as pedreiras. Cinco pessoas morreram. Mas vamos ao que importa: Rita Pereira foi mãe mas, para desagrado da comunidade, o Observador não iniciou um debate sobre a virgindade da atriz.

A justa luta dos professores 03-01-2019 "A remuneração do trabalho de qualquer um de nós, trabalhador do público ou do privado, é um valor constitucionalmente protegido e moralmente inalienável, ainda que com formas de proteção diferenciadas. Não pode estar à mercê dos caprichos de circunstância de um Governo."

Mudanças nas rendas 02-01-2019 Se anda à procura de casa ou tem uma para arrendar, o guia que publicamos é essencial para si. Damos ainda destaque a matérias tão variadas como uma burla milionária nos hospitais ou as empresas mais antigas do País -a Casa Batalha já tem 383 anos.

Natal com Kafka II 02-01-2019 Ao contrário de Lobo Antunes, Kafka não precisou de casar e de delegar as tarefas domésticas para produzir uma das obras mais importantes do século XX. Como alguém disse, não fales se não melhoras o silêncio e não saias de casa se não melhoras a paisagem

Presságios para 2019 01-01-2019 Antes que vire a página com um suspiro de tédio, considere esta alternativa de Multiverso: o que a seguir se pressagia vai mesmo acontecer em 2019

Quem julga os juízes? 30-12-2018 Há quem ache que "democracia" é comer e calar. Votar de quando em vez e deixar os partidos tratar do resto. Mas o Estado, o regime, a república, não são só a partidocracia. O que fazer quanto aos outros órgãos? Devem os partidos controlá-los mais, ou menos? Falemos, por exemplo, de magistrados

O País está uma seca e não é mau que esteja 30-12-2018 Precisamos de um abanão e a seu tempo ele virá, como o Diabo de Passos ele está algures, talvez mais perto do que se pensa. E sem inquietação não se vê vir nada, a cegueira é a regra

Que cobóiada 29-12-2018 Great Scott, como diria o Doc do Regresso ao Futuro: Kelvin marca aos 90+1 e Ivanovic aos 90+3.

Acreditar no Pai Natal 29-12-2018 Parece que existe um consenso de que o populismo vem a caminho. São as aventuras "fora do sistema" de que fala Marcelo. É a extrema-direita de que fala toda a gente, como se a dita cuja tivesse uma real existência. Não tem. O que espanta é que as condições típicas para a emergência do populismo (ainda) não aterraram no quintal

Joana Marques Vidal e o ano de 2018 28-12-2018 Nesta data do calendário é tempo de fazer um balanço relativamente aos factos mais relevantes que ocorreram no ano que está a findar.

Os demónios da Síria 28-12-2018 O sistema-mundo carece de um novo compromisso com a Declaração do Direitos Humanos da ONU e com o respeito pelo direito internacional. A atual desordem mundial parece ser apenas capaz de somar mais desordem.

O açúcar que não conta 28-12-2018 Vou querer aquele café de filtro", proclamei, assim que se virou para mim. Ela resplandeceu, claro. "É para levar"

2018, o ano do humor 27-12-2018 Fala-se do melhor do cinema, da televisão, da música, do teatro, da moda, até dos smoothies. Mas quando chega a altura de rebobinar 2018, as pessoas esquecem-se do humor.

Em busca da culpa perdida 27-12-2018 O Estado, e logo através do Presidente, prometeu a Manuel Nascimento que, em três meses, tudo se resolveria. Manuel morreu apenas com um abraço de Marcelo, o Presidente que resolve os problemas dos cidadãos com abraços, beijos e selfies. António Costa agradece

O ano de sonho para António Costa 27-12-2018 No meio da trapalhada armada pelo PS com o estatuto do Ministério Público, espera-se que vença a já lendária lucidez de António Costa na separação do trigo e do joio. Em ano eleitoral, Costa bem sabe, é sempre melhor não dar tiros nos pés