E a Bola de Ouro de 1987?

Modric. Lógico. Campeão europeu pelo Real e vice-campeão mundial pela Croácia, um país minúsculo (quase metade de Portugal em área, com 4,2 milhões de habitantes). Estamos a falar de um jogador fora do comum. No sentido estético do seu futebol (elegante e criativo). E também no sentido estético do seu físico, muito parecido com o de Messi (lingrinhas, com 1,72 metros de altura). Se colocássemos Modric numa fotografia de equipa do século passado, passaria despercebido. Agora já não é assim, a sua figura destaca-se pelo ar frágil.Adiante, isso agora já não interessa nada. Falemos é da Bola de Ouro 1987. Ganha Gullit, com 15 pontos de avanço sobre Futre. Ora bem, Gullit é campeão (holandês) pelo PSV e transfere-se para o Milan. Já Futre é campeão (europeu) pelo FC Porto e sai para o Atlético de Madrid. Muito bem, Gullit marca 20 golos em 1987 contra os 11 de Futre, só que Gullit passa o último semestre do ano a adaptar-se à Série A, enquanto Futre rebenta os laterais da Liga espanhola, a avaliar pelas eleições de melhor em campo em Camp Nou (2-1 ao Barça) e no Santiago Bernabéu (4-0 ao Real).Sem esquecer aquela jogada individual na final da Taça dos Campeões, que não dá golo por uns 15 centímetros. Os mesmos 15 que não deviam fazer a diferença entre um e outro na votação da Bola de Ouro.