Do Tamisa ao Potomac 22-12-2019 Haverá um laço entre as eleições no Reino Unido, com a catástrofe da “esquerda”, e o processo político nos EUA, que desagua na impugnação presidencial? Onde está a voz, o coração e a mente do povo?

Sexo ou gatinhos? 22-12-2019 Defendi Ventura em nome da liberdade de expressão e do excesso de reprimenda de Ferro Rodrigues, mas já tenho as minhas dúvidas sobre o cartaz do Chega, pela legalidade de o colocar onde está

Fantasias de Natal 21-12-2019 A ideia peregrina de que o Estado deve “apoiar” a comunicação social não deixa de me provocar um arrepio de horror pela espinha abaixo. Quem “apoia” cria relações de dependência e vassalagem com os jornalistas que são um veneno para a democracia – e para o jornalismo

Os amigos secretos 20-12-2019 Já todos tínhamos a intimidade de umas bodas de ouro e ainda nem tínhamos começado a constrangedora troca de prendas

Greta Thunberg 19-12-2019 Agora que o fenómeno Greta acalmou, se usar o seu nome no título vou ter mais ou menos leitores? Um artigo sobre o poder das palavras e (apenas) uma delas é Greta (Thunberg).

O império contra-ataca 19-12-2019 Habitualmente chamada de magistratura de iniciativa, hoje o Ministério Público é uma magistratura recreativa: um procurador condenado por corrupção ainda por lá anda, os concursos internos tresandam a irregularidades. Mas está tudo bem...

Vergonhas que nunca mais acabam 19-12-2019 Ferro Rodrigues representa um tipo de poder instituído que tem a soberba típica de quem se atribui uma espécie de legitimidade histórica sobre a própria democracia

As guerras no Vaticano 19-12-2019 Seis anos depois de ter sido escolhido, o Papa Francisco parece estar a perder a guerra no Vaticano, um estado acusado de ser esbanjador, ineficiente e corrupto. Falamos ainda das finanças dos pequenos partidos e da história de uma das maiores empresas de comercialização de fruta

O pacote anti-corrupção 19-12-2019 O regime da colaboração premiada que vigora no Brasil é inviável no nosso País.

Inquérito à vida cultural (1) 18-12-2019 Através da trajectória de alguns indivíduos, como António Mega Ferreira, João Barroso Soares ou João Paulo Cotrim, entre outros, os leitores encontrarão aqui muito com que se entreterem e esclarecerem, nomeadamente sobre o clima e os constrangimentos em que se desenrola a vida cultural portuguesa

Caras de bacalhau 17-12-2019 "A benemérita era a mais bondosa e inteligente das criaturas. A menina de notas escolares distintas que, um dia, talvez se tenha aborrecido e, trauteando ao espelho as músicas da moda, foi acalentando o sonho de se sentir viva com o que lhe proporcionavam ao redor da escola."

A angústia da simetria 17-12-2019 As marcas no rosto e nos lábios de Bogart, ou a fraca altura, não diminuem o seu magnetismo. Aumentam-no. Aspiramos à completude, mas é a ausência de simetria que nos agarra. O inacabado, o falhanço

Bruno e Pizzi 16-12-2019 Os recentes elogios de Bruno Fernandes a Pizzi não caíram bem no meio do universo sportinguista. Então, e quando Pizzi elogiou o craque dos leões, em maio, numa entrevista à Sport TV? Este caso mostra o que de mais errado existe no futebol português

De um bloco ao outro 15-12-2019 Começou no Bloco de Esquerda, mas é capaz de acabar no Bloco Central. Este governo pode optar pela cada vez menor diferença “ideológica” com o PSD, nos campos fundamentais, ou pela semelhança com outros clubes, no plano da tática e da prática. Mas é impossível ficar orgulhosamente só

Corrupção 1 15-12-2019 Não é a corrupção que nos distingue da Suécia, é a existência de um magma de favores, amizades, acessos a contratos ou profissões sem mérito, seja por clientelismo político, seja por amizades pessoais, e a uma indiferença generalizada pelo destino dos dinheiros públicos.