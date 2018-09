Do Alentejo à Finlândia

Ljubomir Stanisic com Marco Alves. O chef conduziu os jornalistas da SÁBADO pelo Alentejo

Capa n.º 749

A foto de capa dadesta semana foi tirada em poucos minutos algures entre Campo Maior e Monsaraz. O dia tinha começado cedo (8h30), na casa de Ljubomir Stanisic, em Lisboa, e quase 12 horas depois a fotógrafa Marisa Cardoso, que seguia no carro com o chef e o repórter Marco Alves, viu um daqueles campos tipicamente alentejanos e fez a sugestão."'Bora", respondeu o chef, virando à esquerda e enfiando o carro pelo campo adentro. Tudo típico em Ljubomir: a pouca cerimónia que faz e a disponibilidade total para tirar fotos a pedido. Em cima de uma pilha de fardos de palha? "'Bora." No meio de uma piscina? "'Bora." Em cima de um calhau? "'Bora." Ao volante? Claro: "Queres que abra o tejadilho? Para teres luz.""O Alentejo foi a região que mais me marcou a nível alimentar", contou o chef. O Alentejo marcou-o ainda de outras maneiras: foi numa praia alentejana que se apaixonou pela mulher; foi com um vinho alentejano que chorou a falência; e foi na região que comeu bacalhau pela primeira vez. A poucos dias de voltar à televisão, com o programa Pesadelo na Cozinha, pode ver o resultado destes 850 km percorridos em dois dias, sempre com Ljubomir Stanisic a conduzir, nas páginas 36 a 45.Manuel Salgado já é comparado ao Marquês de Pombal. O vereador do Urbanismo é apontado como o homem com mais poder na Câmara de Lisboa, onde está desde 2007, e o grande mentor por trás dos projectos que estão a mudar a face da cidade."Salgado tutela-se a si mesmo", nota a ex-vereadora do PSD Margarida Saavedra. "Não lançou um único concurso de arquitectura na sua gestão", acusa Fernando Nunes da Silva, ex-colega de Salgado na vereação.Durante um mês, a jornalista Margarida Davim falou com dezenas de pessoas para traçar um retrato do poder que tem e a forma como chegou ao estatuto de presidente-sombra na autarquia. Para ler nas páginas 46 a 53.Foi à mesa que a jornalista Sara Capelo se começou a aperceber da importância que os dados têm para os finlandeses. "Era um jantar volante, recordo-me do peixe e das batatas assadas com ervas aromáticas." Decorreu num edifício do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que organizou a viagem com jornalistas de vários países, que ali foram conhecer os serviços de saúde de Helsínquia.Os finlandeses estão a usar a informação genética - e a vendê-la! - para investigação em saúde em todo o mundo. Há 50 anos que fazem a digitalização dos seus dados. Já em Portugal, pensou Sara, apesar de as vacinas das crianças serem registadas no computador, "os pais andam com os boletins em papel de serviço público em serviço público". Para ler nas páginas 80 e 81.