Dietas e burocracias

O jornalista André Rito com Fátima Martins, que gere um império de sex shops - são 11, das Caldas da Rainha a Setúbal

O jornalista André Rito com Fátima Martins, que gere um império de sex shops - são 11, das Caldas da Rainha a Setúbal

Quer emagrecer? Basta ter uma alimentação saudável, explica Maria Gama, que defende uma dieta mais descontraída. Quando recolheu informação para este trabalho, a jornalista Susana Lúcio ficou impressionada com as diferentes propostas - há 42 dietas à disposição. Com a ajuda de nutricionistas, apresentamos-lhe sete, que lhe permitem chegar ao verão em forma: duram de 4 a 12 semanas e garantem uma perda de peso que pode chegar aos 18 kg.Veja qual se adapta melhor ao seu caso, porque a escolha apropriada é determinante: segundo os nutricionistas, parte do êxito de uma dieta reside na facilidade em alterar e adotar novos hábitos alimentares. Restringir de forma radical alimentos a que estamos habituados, como o pão ou os doces, pode ajudar a perder peso a curto prazo. Mas, mais cedo ou mais tarde, vamos cair em tentação e os quilos voltam a subir na balança. Para ler nas páginas 36 a 49.A primeira vez que nase pôs a hipótese de fazer um artigo sobre problemas com a Segurança Social (da demora na atribuição de pensões a erros em penhoras), Sara Capelo descobriu que ela e os três jornalistas com quem estava a falar já tinham tido dificuldades. E havia histórias caricatas que mostram como a máquina burocrática faz muitos desistirem: foi o caso de alguém que ao entregar documentos numa repartição da Segurança Social primeiro foi atendido pelo segurança, que conferiu os papéis; depois teve de tirar a senha para os entregar; mas afinal faltava um papel e teve de tirar nova senha para o obter; e, depois de o ter na mão, tinha de tirar nova senha. Desistiu: precisava de ir trabalhar. Nas páginas 50 a 55.A ideia da reportagem de Tiago Carrasco partiu do encerramento de uma fábrica de painéis solares em Moura, no Alentejo, em 2018, mas recuperou outros casos, para se perceber o impacto que o fecho do maior empregador pode ter num concelho.Na Azambuja, foi impressionante ver Nuno Sampaio quase a chorar à porta da antiga fábrica da Opel, hoje transformada em armazéns da Sonae. Passaram-se 10 anos, tudo está diferente, mas o ex-operário até se lembrava onde estacionava o carro. Continua a só conduzir Opel e a participar nos encontros dos ex-trabalhadores.Em Tortosendo (Covilhã), onde a indústria dos lanifícios viveu um período áureo nos anos 40 e 50, já só restam as ruínas desse tempo. Percorremos algumas delas, como as da Sociedade de Fabricantes, onde numa das salas se encontra um computador gigantesco que terá estado na origem da derrocada: confrontados entre escolher investir em novos teares ou num IBM, os acionistas optaram pelo computador. A produção ficou obsoleta e centenas de operários foram para a rua. Nas páginas 64 a 71.