Dez mil passos

Ainda não há um mês, comprei o meu primeiro telemóvel com ecrã táctil. Envergonhado da minha ignorância e indigência, ouvi, quietinho e caladinho, as miúdas informações que o assistente de loja entendeu fornecer-me sobre dados móveis, rotação automática, teclas de navegação, duplo toque, impressão digital, ampliação ou redução das imagens, activação vocal, actualização da previsão do tempo, das últimas notícias, das notificações do Facebook, das novas mensagens do correio electrónico, entre outras maravilhas de embasbacar, como uma bússola e um espelho que faz a nossa cara parecer destes tempos. Até hoje, apenas exigia do telemóvel umas quantas coisas básicas e prioritárias: comunicar à distância com outros bípedes, relógio, lanterna e rádio FM. O suficiente, em suma, para não me considerarem um homem das cavernas.Já instalado em casa, desatei a trabalhar nas diversas funcionalidades e recursos do telemóvel. O atender. O desligar. O decidir a palavra-passe e o som de toque. O programar as notificações. O bloquear e o desbloquear do ecrã. O fazer o login com uma conta na Internet. O instalar o WhatsApp. O configurar a imagem de fundo, o estilo do ecrã inicial, a caixa de correio, etecetera, etecetera. Quando já pensava ter entrado em todos os segredos da boa criatura, tropecei, num canto do telemóvel, em baixo, à esquerda, por cima das horas, com um pequeno sapato que exibia um número diferente de cada vez que voltava a ligar o aparelho. Interessei-me por aquele sapato, propus-me fazer investigações. Como quem estuda, como um pensador que medita, explorei novamente o telemóvel. Pesquisei, li, comparei. Fiquei assim longas horas, eu diante dele, e ele diante de mim, tentando desbravar aquele enigma. Tudo inútil. Que grande mistério encerraria o sapato? De onde veio e para onde vai? Como arrancar ao telemóvel o seu significado?Fiz-me perguntas, pensando em todos os pecados mortais que tenho para guardar. As infidelidades. As dívidas à Segurança Social. Aquele cinzeiro roubado num hotel. Aquelas maçãs surripiadas das pirâmides de fruta nas portas das mercearias. Aqueles rolos de papel fanados nas casas de banho de restaurantes e cafés para levar para casa. A minha ansiedade aumentava. De cada vez que o agarrava, o telemóvel parecia carvão a arder, enchia-me o peito de terríveis temores. Senti sérias apreensões, perguntei a mim próprio se teria arranjado sarilhos pelas próprias mãos.Uma barreira fatal estabeleceu-se entre mim e o smartphone. Não sabia como proceder perante a redobrada insistência daquela esfinge. Tentava chamar-me à razão, pensar com calma, mas a angústia impedia-me; dizia para mim que tudo estava bem, mas não conseguia expulsar dos olhos a visão daquele sapato. Perdi o contacto com a minha família e amigos. Converti-me num fantasma, enterrei todos os meus sonhos e esperanças. Aquele sapato e aquele número consumiam-me.Desamparado, lembrei -me de todas as teorias que garantem que as novas tecnologias servem apenas para manipular as consciências e as emoções, para controlar e dominar a nossa existência. Desejei que Salazar estivesse vivo, que pusesse outra vez ordem no País. Odiei-me por ter pago para trazer um inimigo tão persistente e implacável para casa. Tanta gente má, tantos Josés Sócrates e Ricardos Salgados para serem apanhados, e era logo eu o escolhido para sofrer o peso daquele castigo.Há duas semanas, numa tarde vagabunda de terça-feira, aconteceu-me encontrar a mãe de um colega de escola da minha filha. Pôs-se logo a falar disto e daquilo. Em breve a interrompi bruscamente. Mostrei-lhe a origem das minhas angústias e sofrimentos, procurei a sua inteira solidariedade, o seu ombro para apoiar a minha inofensiva cobardia. "Isso serve para contar os passos", explicou ela compadecendo-se deste neurótico. E acrescentou, examinando a massa de tecidos adiposos do meu sólido arcaboiço: "Devemos dar 10 mil passos por dia para manter o peso sob controlo e evitar a sobreprodução e a invasão da gordura. Dez mil passos é a média diária para considerar activa uma pessoa. Mas cuidado: o benefício cardiovascular reside na intensidade da marcha, nas contracções dos músculos em cada passo.Deveríamos todos contrair o costume de caminhar a grande velocidade." Foi aquele arrebatamento. O sapato do telemóvel convertera-se agora num brinde saído dum ovo da Páscoa. A vida encheu-se de luz, pareceu-me mais amável, mais propícia. Em segundos, soube que uma existência nova se iniciava para mim. Despedi-me e, de imediato, tomei a resolução de fazer 10 mil passos.De então para cá, a minha especialidade consiste em obedecer ao sapato. De tal modo me sinto condicionado que não posso deixar de fazer o que tenho a fazer todos os dias: agir e locomover-me pelo objectivo dos 10 mil passos. Pessoa de coração nervoso e que tende para a obesidade, caminhar passou a ser o meu desporto e as ruas de Lisboa passaram a ser o meu ginásio. É uma tarefa que se enraizou em mim e que me absorve, que não consigo inibir. Todas as minhas ideias, os meus gestos, as minhas atitudes, têm hoje como fim irreprimível fazer 10 mil passos por dia.Não interessa se com isso sou apontado pelos amigos como louco, ou se riem simplesmente de mim. Porque as vantagens que passei a auferir de fazer 10 mil passos são incontestáveis: destruí a gordura, eliminei toxinas, lavei o sangue e os tecidos, acelerei as combustões orgânicas, os incómodos das digestões lentas desapareceram, libertei-me das horas de sono irregulares, numa palavra, empreendi um eficaz processo de limpeza interna e ganhei uma vitalidade nova. Graças à rigorosa observância do benéfico hábito dos 10 mil passos, deixei de me entregar à conduta defeituosa do repouso e à moleza da sonolência. Já não cedo à fácil tentação de levar uma vida sedentária. Já não me sinto esfalfado subindo escadas e ruas íngremes. As minhas faculdades intelectuais aguçaram, o meu cérebro decidiu funcionar com mais ímpeto, comecei a resolver os meus próprios problemas. Dito de outro modo, sem os meus 10 mil passos diários deixou de ser impossível apreciar o que a vida tem para me oferecer.Armado da feliz influência que é vaguear a pé, caminhando silenciosamente a sós comigo mesmo, não me restam hoje dúvidas: sucumbir às novas tecnologias foi a decisão mais importante de quantas tive de tomar nos últimos tempos.