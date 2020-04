Confesso que ainda não percebi inteiramente para que foi decretado o estado de emergência. Não só as medidas mais restritivas (como o cerco sanitário a Ovar) já tinham sido tomadas antes do decreto (e sem necessidade dele), como o Governo nem sequer usou ainda todos os poderes que o estado de emergência lhe concedeu. Se não os usou porque ainda não foi preciso, ótimo! Há 15 dias, o Presidente da República reconheceu que o decreto servia para dar segurança jurídica ao Governo para tomar as medidas que viessem a ser precisas. Uma espécie de emergência preventiva que deixo para os constitucionalistas discutirem.

Ontem, no Parlamento, António Costa (que tudo indica estava relutante há 15 dias) considerou "absolutamente imprescindível" a renovação do estado de emergência. E porquê? "Não porque tenha sido por causa do estado de emergência que os portugueses demonstraram uma notável disciplina na autolimitação na sua capacidade de circulação, e não porque ao longo destes 15 dias não tenham acatado aquilo que são as limitações impostas", disse António Costa. Porquê mesmo, então? Porque não renovar o que não tem sido preciso "seria dar a mensagem errada quando há 15 dias se considerou essencial que o estado de emergência fosse decretado". "Seria dar a entender que aquilo que há 15 dias era necessário, hoje deixou de o ser. Ora, não é verdade. Continua a ser até mais necessário. Conforme o tempo vai decorrendo o risco vai aumentando, desde logo do risco da própria fadiga da autocontenção". Ou seja, o estado de emergência preventivo dos últimos 15 dias tornou-se no estado de emergência motivacional dos próximos 15. Eu não percebo.

Usar um estado de exceção constitucional como ferramenta de comunicação pública (essencialmente para os portugueses perceberem que a situação é séria – e é) parece-me excessivo e juridicamente questionável, mas deixo para as mentes jurídicas estudá-lo e discuti-lo – espero que o façam. Revela no entanto uma abordagem própria de quem vê a política como uma atividade de comunicação de massas, um ofício de moldar perceções mais do que de aplicar políticas públicas para resolver problemas económicos e sociais. Parecer é ser (e não admira, portanto, que este estado de emergência venha dos dois mais talentosos comunicadores políticos atuais, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa). Revela também algum amadorismo e improviso na reação a uma situação absolutamente nova, para a qual fomos apanhados desprevenidos, mas isso até é menos criticável. Devíamos ter estado preparados para enfrentar pandemias, mas não estávamos – nós e quase ninguém. Portugal aprendeu em 2017 que prontidão e prevenção de catástrofes não é o nosso forte.

Nos mesmos moldes (ou seja, em moldes nenhuns) algumas notícias colocadas na comunicação social, acompanhadas da especulação encorajadora de comentadores alinhados, têm começado a testar a recetividade da opinião pública à ideia de um Governo de salvação nacional, que deitaria na mesma cama PS e PSD. Para ser claro: um Governo de "salvação nacional" é uma ideia desnecessária, estúpida e perigosa. Para o bem e para o mal (ultimamente mais para o mal que para o bem) PS e PSD lideraram todos os Governos do nosso regime democrático. Se PS e PSD fossem a salvação da nação, acho que já se teria notado.

A ideia é desnecessária: o estado de emergência foi aprovado há 15 dias pelo Parlamento sem votos contra e renovado ontem apenas com a oposição do deputado da Iniciativa Liberal. Não tem faltado maioria parlamentar para lidar com a crise de saúde pública. Rui Rio disse que mais à frente, quando o foco central passar para a recuperação económica, o dito Governo de salvação nacional terá de ser ponderado. Mas já tinha dito que em matéria de Covid-19 o PSD não seria oposição, mas colaboração. Essa colaboração tem prazo de validade? Está dependente de negociar lugares para a rapaziada laranja no Conselho de Ministros, nos cargos de topo da Administração Pública, nas administrações dos institutos públicos?

Acresce que mesmo a emergência económica vai ter de ser resolvida, em grande medida, fora de Portugal. Como dizia o meu avô Batalha, "quem não tem colher sua nunca come quando quer". O país não tem dinheiro para financiar um programa de apoio à recuperação da economia. O que se decidir em Bruxelas e em Frankfurt, pela Comissão Europeia ou o Banco Central Europeu, será muito mais determinante do que a "salvação nacional" gizada por qualquer Governo do centrão. A não ser que PS e PSD decidam, por exemplo, acabar de vez com as rendas obscenas das PPP, do setor energético ou da banca que sugam milhares de milhões de euros todos os anos ao Orçamento do Estado – mas considerando que foram Governos do PS e do PSD que assinaram toda esta captura do erário público pelos grupos de interesses bem representados no Bloco Central (e que nunca arrepiaram caminho, apesar dos avisos, das "imposições" da Troika, das conclusões de comissões parlamentares de inquérito a mandar acabar com esta sangria) parece-me pouco provável que quem criou o problema venha agora resolvê-lo.

A ideia é estúpida: PS e PSD, os partidos centrais do regime democrático, estão em perda continuada de votos há anos, culminando no Parlamento atual, que tem o maior número de partidos alguma vez representados na Assembleia da República. O centrão continua a disputar os Governos (com a direita cada vez mais manca), mas tem vindo a perder eleitores e apoio social, com as margens a crescer, à direita e à esquerda. O centrão não convence os eleitores e não os convence por boa razão. A cultura de poder caciquista, aparelhística, sem visão e sem noção do interesse público, que encara a governação como a arte de surfar as conjunturas sem construir nada de sólido, a não ser os impérios da política de negócios que, através da captura do Estado, manobram os aparelhos para enriquecimento particular não constitui uma visão propriamente inspiradora do país e tem sido por isso justamente repudiada pelos eleitores, através da abstenção ou do voto nas franjas. Juntar este PS e este PSD num Governo seria uma coligação de fraquezas.

A ideia é perigosa: sem profundas reformas internas, que os dois partidos sempre recusaram, o consenso de que PS e PSD assaltam à vez o tesouro público tornar-se-ia numa oportunidade de ouro (ouro para eles, miséria para nós) de assalto coordenado e repartido aos bens públicos. Lugares para caciques nas administrações centrais ou regionais do Estado; divisão do saque nos institutos públicos, fundações e lugares discretos que o escrutínio público facilmente descura; negócios de favor para clientelas ou patrocinadores políticos (mais ainda a coberto de estados de exceção ou emergência), seria um vê-se-te-avias. Ficaria suspensa a encenação habitual (que é o arremedo de controlo político que nos resta), em que o partido que está na oposição se insurge contra a corrupção e desgoverno de quem manda, embora de forma tática, para garantir que ainda sobra alguma coisa quando chegar a sua vez. O controlo sobre a agenda do Parlamento seria total, impedindo até o exercício da oposição pelos partidos mais pequenos – já esta semana, por acordo entre PS e PSD, ficaram por discutir dezenas de propostas dos partidos para combate à pandemia e aos seus impactos económicos. Um Governo do centrão fortaleceria a oposição mais radical à esquerda e à direita – que, com um Parlamento condicionado, teria a tentação de tornar-se mais radical ainda. Seria a morte do sangue frio.

Compreendo que o Presidente da República, de quem se diz que terá saído a ideia, se sinta atraído pela perspetiva de unir os dois principais partidos a tempo de apoiarem a sua recandidatura. Compreendo que Mário Centeno, que quer saltar para o Banco de Portugal (uma proposta inadmissível em circunstâncias normais; ofensiva neste estado de exceção) veja num Governo de salvação nacional a sua última oportunidade para passar a pasta ao Ronaldo do PSD e sair para a pré-reforma dourada de um regulador capturado sem perder a face. Compreendo que Rui Rio queira ter cargos para distribuir a um partido vencido mas não convencido. Compreendo que António Costa veja alguma vantagem pessoal em tornar-se "pai da nação" com um Governo de grande coligação e sem amarras – para tratar de negócios ou para fazer currículo para outros cargos. Não compreendo é que sejam estas as prioridades neste momento de crise. Se for para a frente, pode ser a machadada final na nossa enfraquecida Terceira República. Com este PS e este PSD, o Governo de salvação nacional não salva ninguém.