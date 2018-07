Mais crónicas

Defender a cotovia…dos nudistas 27-07-2018 Pelos vistos, a Cotovia de Poupa (Galerida cristata) é muito puritana e fica perturbada com a actividade sexual de humanos – ou será só de belgas?

A falta que a Internet faz 27-07-2018 "A meio da conversa, e ainda que a partir de diferentes latitudes, atropelámo-nos para dizer o mesmo: aqueles três dias estavam a saber a seis. "É que quase não tenho wi-fi", ouvi. "Eu praticamente não tenho rede", respondi."

O poder sem controlo do fisco 26-07-2018 Enquanto no processo-crime o arguido presume-se inocente até trânsito em julgado e, em alguns casos, até à hora da morte, na relação com as Finanças o contribuinte goza de uma presunção de culpa. Até tem um número (NIF), porque isso facilita a identificação dos culpados

O Estado assaltado em Tancos 26-07-2018 Desde o primeiro momento que o assalto ao paiol de armas e explosivos de Tancos é uma história mal contada e mal gerida no plano político, com excepção do Presidente da República, que foi o único a compreender o real significado desta história.

O mistério-Cláudia 25-07-2018 Para descrever Cláudia Azevedo, próxima CEO da Sonae, as palavras-chave mais usadas parecem ser "focada", "áspera", "fria no trato", "exigente", "racional"; para o irmão Paulo surgem "charme" e "magnetismo".

As férias judiciais e os motards 25-07-2018 "Ao contrário de algumas visões preconceituosas, posso afirmar com segurança que os motociclistas não são criminosos, mas há alguns delinquentes que se deslocam de mota e gostam de actuar em grupo. Quem optar por um estilo de vida à margem da Lei e fizer do crime o seu modo de vida terá de sofrer as consequências."

Escrito nas estrelas 25-07-2018 "Falamos suficientemente com idosos? Colhemos da sua experiência de vida, sem encolher os ombros com enfado?"

Mulheres 25-07-2018 Escrever não é compatível com as urdiduras dos trabalhos da casa, com as fadigas das panelas e da mudança dos lençóis, com os tormentos do jantar e da aspiração do pêlo que o gato ou o cão deixaram no chão acabado de lavar

Um amanteigado amor 24-07-2018 A primeira pessoa de quem digo mal é de mim próprio, o que me tem precavido de alguns exageros; depois, amo tantas coisas e com tal intensidade que uma prosa semanal reproduzindo esse afecto provocaria diabetes, hipertensão e ataques de choraminguice

Limonada à vista 22-07-2018 Terminou o Mundial de muitos recordes e factos históricos. E decifrar o alfabeto cirílico?

Novas regras? 22-07-2018 A discussão sobre a “justiça” ou “injustiça” dos resultados do futebol, esse jogo que é mais do que um desporto, desaguou no Mundial, até à final. Aqui se desvendam, em primeira mão, alguns planos para tornar “a coisa” mais limpa e excitante. Mas podem ser só utopia

O problema da geringonça nestes dias 22-07-2018 A realidade é que uma parte importante do País não tem qualquer policiamento, e mesmo num crime grave denunciado enquanto ocorre, seja um assalto, um acto de violência, um rebentamento de uma caixa multibanco, tem pelo menos meia hora até aparecer alguém

A beleza é fundamental 21-07-2018 A censura à beleza bebe nas mesmas águas do igualitarismo radical: um repúdio da ordem natural, sobretudo quando essa ordem escapa a qualquer “construção” social ou ideológica. É isso que perturba certas cabeças: que nem tudo seja igual neste mundo

Socialismo em Cristas II, ou a bloquização da direita! 20-07-2018 Foi o golpe final. Cristas converteu-se ao socialismo populista e de conveniência.

A praia que nós fazíamos 20-07-2018 Naquele sábado chegámos a um parque de estacionamento que queria dar-nos uma lição: não compensa ser adulto