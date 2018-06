De Espanha vêm bons ventos

Assumo desde já o clickbait, mas o título de hoje não se refere ao resultado da disputa futebolística entre as seleções portuguesa e espanhola neste Mundial 2018. Escrevo, antes, sobre ventos mais políticos.

Assumo desde já o clickbait, mas o título de hoje não se refere ao resultado da disputa futebolística entre as seleções portuguesa e espanhola neste Mundial 2018. Escrevo, antes, sobre ventos mais políticos.

O novo primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, anunciou na semana passada os nomes das pessoas responsáveis pelas pastas ministeriais do seu Governo. Para surpresa da imprensa ibérica, fez-se história: pela primeira vez, existe em Espanha um Governo constituído por uma maioria de mulheres – 11 para 6. Com 64,7% dos ministérios a serem por elas chefiados, este Governo é o que conta com mais mulheres no mundo!

Visões políticas à parte, louvo que haja do outro lado da fronteira pessoas preocupadas em trazer para o poder democrático o mesmo ideal de igualdade que pretendem ver plasmado em toda a sociedade. Parece-me, aliás, que Espanha tem vindo a fazer esse caminho social com grande convicção. Exemplo disso foi a gigante greve feminista que ocorreu a 8 de março deste ano, e não poderia deixar também de referir o nosso partido irmão PACMA, que tem na sua liderança Silvia Barquero, uma mulher que admiro e com quem partilho as mesmas filosofias de trabalho pela garantia dos Direitos Humanos, Ambientais e Animais.

A verdade, e já aqui reflecti sobre este tema várias vezes, é que também em Portugal temos dado importantes passos por uma maior e mais digna representatividade das mulheres nos cargos de poder. Para além das várias medidas aprovadas na Assembleia da República, é inegável que o facto de termos mais mulheres como deputadas e mais mulheres como líderes de bancada tem contribuído para a existência de um Parlamento mais plural e com visões mais diversificadas.

Mas não nos enganemos nem baixemos os braços: a igualdade de género é um Direito Humano ainda por garantir. Mais: um Governo e um Parlamento verdadeiramente representativos serão aqueles que melhor reflectirem em carne e osso, nos seus Ministros, Ministras, Deputados e Deputadas, o que vem plasmado na nossa Constituição: que ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual – e aqui atrevo-me a acrescentar: identidade ou expressão de género e características sexuais.

Já eu, pensando no meu partido, optimista me confesso: enquanto não formos Governo, espero pelo menos ter ao meu lado uma deputada PAN após as eleições legislativas 2019. Ou, quem sabe, duas! Vamos apostar nessa maioria?