Daenerys Targaryen

Não é escrava, mas já a entregaram, não é esposa, mas chorou o esposo, não é deusa, mas imolou-se num milagre, não é homem, mas rodeia-se de conselheiros, não tem mau coração, mas provocou mortes horríveis.

De uma beleza que o estilo determinado ajuda a impor, a "dragona" (para usar a expressão de quem me introduziu à "Guerra dos Tronos") incendeia o mundo à sua volta para desbravar caminho. Em comum com as princesas da Disney só tem essa intemporal valorização (ainda que com nuances quanto ao gosto da época): a tal beleza, mais ou menos discreta.

As mulheres de armas há muito que fazem parte do imaginário – as mulheres de armas do quotidiano que revisitámos recentemente no entranhante "Roma". Mas aquelas que assumem uma preponderância na batalha do ferro e do fogo, normalmente reservada ao masculino, não eram assim tantas e surgiam, por vezes, masculinizadas (como ainda acontece na "Guerra dos Tronos" com Brienne de Tarth). Por isso, no contexto audiovisual do fantástico (deixando para trás pequenas amostras como "Xena, a princesa guerreira"), para além de Lara Croft (que fica a anos-luz de Indiana Jones), só me deixei verdadeiramente levar por uma Angelina Jolie "Maléfica". As outras mulheres de armas (mais uma vez na aceção denotativa do ferro e do fogo) que me marcaram no ecrã refletiam sempre um mundo completamente contemporâneo e próximo, numa afirmação natural e contextualizada do feminino: Sydney Bristow (Jennifer Garner, na série "Alias") e Evelyn Salt (num filme, de novo, com Angelina Jolie).

A dragona tem a força de um apóstolo, com a determinação de quem aceita errar, não se demitindo de agir e, ao mesmo tempo, não prescindindo de ouvir os muitos que a rodeiam, seja por interesse, seja por paixão, seja por devoção. E nesse aspeto tem a humanidade de qualquer bom líder, independentemente do género.

Mas Khaleesi (para invocar outro nome, ou seja, outra dimensão de uma só complexidade) é também mulher (tal como os homens da série não o deixam de ser), assumindo a sua autoridade sem privilegiar ninguém nem desprezar quem quer que seja pelo simples facto de ser homem ou mulher. Daenerys Targaryen floresce num mundo de testosterona sem ideologia de género nem preconceitos. Talvez também por isso seja tão sedutora. Não presta vassalagem a nada: permite-se ser.

No mais, é uma pessoa como as outras: deixa-se levar, na sua humanidade, pelo macho alfa da testosterona juvenil; admira o (pseudo)bastardo com quem partilha a bondade; e colhe, na terra da amizade, os frutos do amor que a conhece melhor do que ela própria, mas que as circunstâncias remetem mais para uma figura paterna do que para o que ele lhe oferece.

Não é apenas uma cara bonita, não é apenas uma guerreira. É uma pessoa que, perante circunstâncias extraordinárias, não deixa de ser do mundo nem prescinde de se transcender. Com propriedade, é "a quebradora de correntes".

É também por ela que, qual Jorah Mormont, seguirei essa reta final de uma história tão distante e tão próxima de todos nós.

Pedro Duro