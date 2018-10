Dados da Justiça

No que tange à justiça cível e comercial, em 1ª instância, Portugal apresentou uma taxa de resolução de processos de 112%, face à média europeia de 100%. De notar que, em 2016, Portugal apresentava uma média de 2,7 de processos por cada 100.000 habitantes, enquanto no resto da Europa a média era de 1,6 processos por igual número de habitantes, portanto bastante inferior. Na mesma jurisdição, em 2ª instância, Portugal apresentou uma taxa de resolução de 97%, ligeiramente menor do que a Europeia, com 100%, apresentando porém um período de tempo médio manifestamente inferior na resolução de cada processo, face à média europeia (114 dias em Portugal e 244 dias no resto da Europa). Tal diferença acentua-se no Supremo Tribunal de Justiça em que, com uma taxa de resolução de 99%, face à taxa média da Europa de 104%, o período de tempo médio de resolução de cada processo é de 58 dias face ao período de espera médio da Europa que ascende a 238 dias.



Na justiça criminal, em 1ª instância, Portugal, embora com uma duração média por processo superior à média europeia (235 dias face a 128), apresenta uma taxa de resolução de 107% face à taxa média europeia de 101%. Em 2ª instância e no Supremo apresenta taxas de resolução de 98% e 99%, face a uma média europeia de 100%, apresentando porém uma demora média por processo de, respectivamente, 105 dias e 50 dias, bastante inferior face aos tempos médios europeus de 143 (em ambas as instâncias).



Em Portugal, o orçamento da justiça por habitante é de 56,6 € sendo a média europeia de 64,00 €, a percentagem do orçamento dos tribunais proveniente das custas representa em Portugal 34%, quando a média europeia é de 22,6%, a percentagem do orçamento do sistema judicial alocada ao apoio judiciário é, em Portugal, de 5,5%, sendo a média europeia de 9,13%, entre 2010 e 2016, o orçamento atribuído ao apoio judiciário baixou, em Portugal 38%. Mais, em Portugal temos uma média de 19 juízes por cada 100.000 habitantes e a média europeia é de 22, temos uma média de 2,8 funcionários por cada juiz, face a uma média europeia de 3,9, dispomos de uma média de 54,8 funcionários por cada 100.000 habitantes quando a média europeia é de 68,7. De tudo isto resulta a conclusão de que existe no nosso País um baixo investimento público na justiça e uma oneração excessiva das custas. É manifesta a insuficiência

dos meios humanos alocados ao sistema.



Os resultados apresentados pelo CEPEJ quanto à nossa justiça cível, comercial e criminal são, não só positivos, como colocam Portugal numa posição muito confortável face aos demais países da União Europeia que são igualmente objecto deste estudo. Não é com toda a certeza graças ao investimento público que é feito no sector.

A Comissão Europeia Para a Eficiência da Justiça (CEPEJ) analisa e compara dados relativos ao funcionamento da justiça nos 47 Estados membros do Conselho da Europa. O seu relatório anual, relativo a dados de 2016, foi apresentado no início do presente mês.A Justiça Administrativa e Fiscal tem sido, ao longo dos últimos anos, o maior problema da Justiça Portuguesa. Tal resultou desde logo da histórica falta de meios humanos alocados a esses Tribunais, designadamente juízes, a que acresceu o alargamento progressivo e significativo das suas competências. Foi recentemente aprovado um diploma legal que contém um pacote de medidas que visam a recuperação de pendências e atrasos, significativos, encontrando-se igualmente em estudo a adopção de outras medidas adequadas à solução de tal problema. Assim, não surpreende que, no mencionado relatório do CEPEJ, das jurisdições analisadas a justiça administrativa, surja com os resultados menos positivos dos dados relativos a Portugal.Nessa jurisdição, na 1ª instância, 2ª instância e Supremo Tribunal Administrativo, Portugal apresenta taxas de resolução de, respectivamente, 112% (bastante positiva neste caso pois tal significa que por cada 100 processos que entram em juízo, são findos 112), 88% e 96%, face às médias europeias de 103%, 95% e 101%. E, em termos de tempo de duração média de cada processo, esta é bastante superior à média europeia em 1ª e 2ª instância, respectivamente 911 dias face a 357 e 714 dias face 315. Já no Supremo essa média de duração de cada processo baixa em Portugal para 322 dias, face aos 359 da média europeia.