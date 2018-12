Da revolução à inovação

A equipa do GPS elegeu o melhor de 2018: discos, filmes, séries, videojogos, espectáculos, exposições, restaurantes e lojas

Os repórteres Maria Espírito Santo e João Miguel Rodrigues acompanharam os treinos de Elisabete Jacinto em Marrocos. Uma reportagem para ler a partir da pág. 88

Capa n.º 765

Recordar o passado, contar o presente, olhar para o futuro. Em todas as edições da SÁBADO tentamos ter um equilíbrio entre estes três elementos, que ajudam a cumprir o mais nobre papel da comunicação social: dar aos leitores a informação essencial e credível para tomarem decisões responsáveis. É, mais uma vez, o que fazemos na revista que tem nas mãos, a última de 2018. Um ano em que a sua SÁBADO manteve a liderança das vendas em banca no segmento das newsmagazines e em que edição online entrou no universo dos sites informativos mais lidos em Portugal, fruto do trabalho de uma equipa pequena, mas dedicada, que dá todos os dias o seu melhor a pensar em si, leitor.À subeditora Sara Capelo coube-lhe contar como foi o exílio de Fulgêncio Batista em Portugal, na sequência da revolução cubana de 1 de Janeiro de 1959. Depois de consultar o Arquivo Histórico-Diplomático e de ler as cartas trocadas entre Batista e António Oliveira Salazar e Marcello Caetano, guardadas na Torre do Tombo, a jornalista contactou Frank Argote-Freyre, biógrafo do ditador cubano. Durante a entrevista, percebeu que na sua pesquisa o historiador nunca tinha lido alguns desses documentos - e a conversa terminou com a repórter a partilhá-los com o biógrafo. O mesmo aconteceu com um dos filhos do ditador: Bobby Batista pediu a documentação para usar num livro e prometeu ler o artigo.Quando Ricardo Dias Felner perguntou a Carlos Vaz Marques se poderia acompanhar a produção do Governo Sombra, tinha um trunfo: foi ele quem cobriu o primeiro programa, em 2008. Vaz Marques aceitou logo - nomeando-o o "Fernão Lopes do Governo Sombra" - e deu-lhe acesso aos SMS trocados com Ricardo Araújo Pereira, João Miguel Tavares e Pedro Mexia. O jornalista não esperava era que fossem cerca de 500 em cinco dias.Já a repórter Susana Lúcio achou que teria dificuldades em encontrar reclamadores profissionais. Enganou-se: o Portal da Queixa, onde 300 mil pessoas registam as suas reclamações, ajudou-a a chegar a quem não hesita em defender os seus direitos. E como prova de que nem tudo é mau nas redes sociais, foi nas páginas das marcas no Facebook que encontrou queixosos. Os conselhos que ouviu podem ser-lhe muito úteis - agora e no futuro.Nas últimas semanas, a jornalista Juliana Nogueira Santos preparou-lhe um dossiê para saber o que fazer ao seu dinheiro em 2019. Tendo em conta o seu perfil, poderá encontrar opções para rentabilizar os seus rendimentos em cinco categorias: inovar, emprestar, investir, renegociar e, claro, poupar - que incluem opções inovadoras, como decisões tomadas por algoritmos.Boa semana e um Feliz Ano Novo.