Desde 2008 que o Instituto de Economia e Paz, sediado em Sydney, elabora anualmente o Índice Global de Paz (IGP), que analisa, a nível global, os esforços pela paz. Este Índice classifica 163 países ou territórios independentes a que corresponde 99,7% da população mundial, de acordo com 23 indicadores qualitativos e quantitativos de paz.

Portugal, que inicialmente, ocupou o 14º lugar do ranking e esteve colocado na 18ª posição nos anos de 2013 e 2014, foi classificado, em 2019, como o terceiro país mais pacífico do mundo, logo depois da Islândia e da Nova Zelândia.

Coube pois a Portugal o segundo lugar na lista dos países europeus, a uma distância considerável (na lista mundial) de países como a Alemanha (22º lugar), Espanha (32º lugar), Reino Unido (45º lugar) e França (60º lugar).

Os últimos lugares da lista, que equivalem aos países menos pacíficos do mundo, são ocupados pelo Sudão do Sul (161º), pela Síria que, após três anos consecutivos no final da lista, subiu um lugar (162º) e pelo Afeganistão (163º).

O nível médio da paz global apresenta um agravamento de 3,78% relativamente ao ano de 2008. Porém, este ano verificou-se, pela primeira vez nos últimos 5 anos, uma ligeira melhoria – no valor de 0,09%.

O IGP atende a diferentes critérios, analisando as nações de acordo com três grandes temas: o nível de segurança da sociedade, a extensão dos conflitos nacionais e internacionais e o grau de militarismo. Dentro de cada um destes grandes temas são usados diversos critérios (geográficos, demográficos, económicos, sociais, militares, ambientais) no âmbito dos quais são avaliados inúmeros indicadores, da mais diversa natureza, tais como o nível da saúde, a esperança média de vida, o clima, os riscos de desastres naturais, o índice de poder militar, a distribuição da riqueza, o grau de democracia, a alfabetização, a liberdade de imprensa, a igualdade de género.

Tendo em conta tais critérios, fácil é perceber a posição de Portugal neste ranking. Com efeito, somos um país com uma boa localização geográfica, com um clima ameno, sem riscos elevados de catástrofes naturais. Vivemos numa democracia estável, onde existe liberdade individual, de expressão e de imprensa. Não temos conflitos internos. Os gastos em activos militares são reduzidos. A percentagem de crimes violentos, quando comparada com os demais países, é baixa e a posse de armas é condicionada e controlada. Existe acesso generalizado à saúde e à educação e a esperança média de vida à nascença é superior aos 81 anos de idade. Não é conhecido o terrorismo, nem vivemos sob elevado risco de ataques desta natureza.

Com efeito, os portugueses circulam livremente pelo seu País, sem grandes receios ou constrangimentos. Não vivem obcecados pela segurança, com receio de um conflito armado ou de um qualquer ataque. Saem de casa e vivem as suas vidas.

A sensação de segurança é essencial para qualquer pessoa. Viver longe da violência, sem conflitos, sem terrorismo, sem guerra é um dos bens mais valiosos de que se pode dispor.

Curiosamente, no Ranking da Felicidade Mundial, no mesmo ano de 2019, Portugal ocupou, entre 156 países, o 66º lugar. É certo que os critérios e índices de avaliação, utilizados na elaboração de ambos os relatórios, embora contem com alguns dados comuns, não são exactamente os mesmos. A avaliação da felicidade das populações atende mais especificamente ao bem-estar geral das populações e à satisfação das necessidades que estas vêem como essenciais.

De qualquer modo, sem esquecer o muito que há para fazer, no sentido da satisfação das necessidades básicas da população e da construção de uma sociedade mais justa e equilibrada, não podemos ignorar o privilégio que é poder viver no 3º País mais pacífico do Mundo.

Portugal, e todos nós, estamos de parabéns, temos Paz!