Começo por avisar que não esperem, desta crónica, o discurso politicamente correcto.

Não o farei, acima de tudo por respeito por todo o meu trajecto e em coerência.

E é sabido que não faço alinhamentos ideológicos.

Acima de tudo, porque sou um Homem de Causas e sempre defendi que as Causas, em si próprias e pela fundamentação das mesmas, não podem ser património de um qualquer sector ideológico ou político partidário.

Porque são causas.

Que são e merecem ser transversais à Sociedade.

Sem estarem acantonadas ou sequer serem propriedade de um qualquer sector.

Da Sociedade e, acima de tudo, da tentativa, que tem que ser e estar sempre presente,

de melhorar a sua qualidade global.

Da Sociedade.

Da vida e da sua qualidade.

Em Dignidade.

Acima de tudo, em nome da minha bandeira de sempre...A Universalidade do Direito à Felicidade.

Acresce que sou Português.

E Médico.

E Professor Universitário.

Muito mais do que adjectivações, acima de tudo, pequenas peças que fazem parte da cadeia do meu DNA, por opção e, acima de tudo, por devoção. O que norteia, ainda que condicione e muito, também, a minha praxis.

E creio ser um Humanista convicto, fazendo meus os mais difíceis temas-bandeira no que às questões da Igualdade concerne.

Foi assim na IVG, foi assim no casamento entre pessoas do mesmo sexo, foi assim na adopção por casais de pessoas do mesmo sexo.

E será assim, também, na questão da Eutanásia.

Assim sendo e após este introito, sou obrigado a confessar...sinto-me dual em relação ao tema da Eutanásia.

Absolutamente dual.

Pelo que passo a explicar, até para tentar coordenar o meu próprio pensamento.

Acima de tudo o direito da pessoa a morrer com Dignidade

Direito à pessoa poder dizer...basta. Basta de sofrimento. Basta de dor. Basta de falsas esperanças. Basta de tratamentos que, não curando, apenas vão prolongando a mera existência anatomo fisiológica...mas em dor, em sofrimento, em impotência e se, consciente, muitas vezes em revolta, em cansaço.

Direito de dispor do meu próprio corpo por, acima de tudo, ser meu.

Mas... e a Vida está sempre condicionada por um ou vários mas...

Mas, como dizia...e o Juramento de Hipócrates, documento ancestral, não totalmente adaptado à modernidade, mas que concentra em si mesmo um princípio inquestionável...o tudo fazer para salvaguardar a vida humana.

Assim como o Código Deontológico dos Médicos.

Tudo fazer para salvar...a vida.

Foi isso que todos jurámos, ainda que uns com mais devoção e outros sem saber, sequer, o que estavam a papaguear.

Acresce que considero que a Sociedade portuguesa não está preparada, nem sequer efectivamente elucidada sobre esta questão. Até porque o debate foi, propositadamente ou não, parco e meramente pontual e, acima de tudo, inquinado pelo ruído que causou...o que o tornou insuficientemente informativo e pouco asséptico.

Mas também não colaboro nas campanhas fundamentalistas que, condicionadas por um marketing sensacionalista, populista e demagógico, afirmam "O SNS mata"...

Mas uma coisa tenho, para mim, inquestionável...

Não consigo considerar que o tema da Eutanásia seja um "imperativo de Estado".

A todas as infindáveis certezas dos muitos que já vieram a terreiro afirmar as suas putativas teorias eu tenho que responder com as minhas infindáveis dúvidas porque, como acima afirmei, faço, sempre, questão de me interrogar até porque penso e disso tenho enorme e mais do que legítimo Orgulho.

Penso.

E questiono.

E reflicto.

E tento equacionar todas as circunstâcias.

E, só depois, passo para a decisão...em consciência.

Mas, até porque a Vida continua a ser bordejada, pela incomensurável e suprema ironia da interrogação...e se eu fosse decisor?

E se eu fosse, por exemplo, Deputado? Chegada a hora do voto de escolha e decisivo, ainda porque, desta vez, nominal, qual seria a minha atitude?

"Hoc opus, hic labor est", afirmava Virgílio que, em tradução livre significa, para usar o provérbio português..."Agora é que a porca torce o rabo"...pois que torça!

Em circunstância, imperativa, de ter que me pronunciar sobre o tema da Eutanásia, seria obrigado a votar, em consciência, Não...ainda que e assumidamente, repleto de dúvidas até porque não faço parte, orgulhosamente, da lista infindável, à Esquerda e à Direita, dos sacrossantos arautos das certezas absolutas.

Eu, Manuel Damas, me confesso cheio de dúvidas, no que à Eutanásia concerne.

E, em simultâneo, explano que sou totalmente contra que este tema seja colocado a referendo nacional.

Porque não foi nem será isentamente discutido. Porque apenas servirá de terreno para uma vez mais à Direita e à Esquerda serem exercidos sindicatos de voto, acima e sempre, manipulando os incautos.

A título de conclusão, não é imperativo de Estado discutir a Eutanásia.

Nem aqui.

Nem agora.

Como já afirmei...

Imperativo de Estado são os dois milhões de portugueses em situação de pobreza.

Imperativo de Estado foram os mais de cem portugueses que morreram nos incêndios de 2017...o que não se pode repetir!

Imperativo de Estado são os 70.000 portugueses que não têm vaga nos Cuidados Paliativos.

Imperativo de Estado são as crianças que fazem quimioterapia em corredores.

Imperativo de Estado são os Mais Velhos que sobrevivem em condição de miséria e sem qualquer dignidade.

Imperativo de Estado é a lista de políticos, jornalistas e banqueiros pagos mensalmente por Ricardo Salgado para decidirem tudo o que ele queria e precisava.

Imperativo de Estado é o total, permanente e frontal combate à corrupção.

Antes de legislarem sobre a Morte, circunstância para a qual os Deputados não estão mandatados por não a terem apresentado a debate e posterior sufrágio na ultima campanha eleitoral, os partidos devem estar obrigados a legislar sobre a Vida e as suas circunstâncias.

Sobre a precariedade no trabalho.

Sobre as pensões de reforma.

Sobre a política nacional.

Sobre a sobrevivência em dignidade dos Mais Velhos.

Sobre a inclusão dos portadores de deficiências.

Sobre a Igualdade.

Sobre o desemprego real e não o mascarado pelas estatísticas de supostas mas falsas acções de formação.

Sobre a violência nas relações afectivas.

Sobre o Bullying.

Sobre os tentáculos que hoje assolam o mundo do Desporto.

Sobre promiscuidade e a corrupção no exercício da governação a todos os níveis. Sim, reafirmo, sobre a promiscuidade e a corrupção que se instalou no exercício da governação a todos os níveis.

E sobre as incompatilidades.

E sobre os lapsos.

E sobre a mentira em todos os sectores da governação.

Em resumo...antes de legislar sobre a morte, impõe-se legislar sobre a vida e a sua prossecução em Dignidade. E em qualidade. Merecida.

Quando há uns anos comecei a introduzir na Sociedade Portuguesa a expressão os Mais Velhos em substituição das expressões 3ªIdade, 4ªIdade ou Idosos, fi-lo com carácter pedagógico. São Mais Velhos porque, legitimamente, têm mais idade, assim como os Mais Novos têm menos. São Mais Velhos porque já contribuiram, já construiram, já participaram, já foram testemunhas. Até porque considero mais legítima e menos discriminatória a expressão Mais Velhos. Porque mais real.

Hoje impõe-se criar as condições reais e não "marketizadas" para a sua sobrevivência em Dignidade, a montante de uma suposta ajuda a "da Vida se libertarem".

Teria que votar, por tudo o acima elencado, se a isso fosse obrigado e tendo em conta todas as circunstâncias, reais...

Não!

Em consciência.

E afirmar, alto e em bom som...

Not in my name!