Estamos a entrar num mundo pouco recomendável. Da direita vem o populismo, da esquerda vem a pulsão censória. O policiamento da linguagem e da opinião está a tornar-se regra. Os jornais incomodam-se com as opiniões excessivas e afrontosas, o Facebook contrata um exército de censores quase analfabetos para complementarem as máquinas e cortarem opiniões e informações políticas que considera racistas, homofóbicas, islamofóbicas, enchendo um grande saco sob o título genérico, e por isso perigoso, de "discursos do ódio". A hipocrisia é total, visto que nenhuma rede social, a começar pelo Twitter, é capaz de censurar Donald Trump, o principal instigador de discursos do ódio. E devia? Não, não devia.A polémica à volta do artigo de Maria de Fátima Bonifácio é um exemplo de como está hoje a funcionar a vontade de censura. O artigo pode ser considerado racista, e é natural que suscitasse polémica. Que haja a polémica, mas que não haja a vontade de o censurar. Repito, pela enésima vez, que a liberdade de expressão ganha o seu máximo significado, não quando leio algo com que concorde ou me agrade, mas quando a opinião do outro me desagrada, enoja ou ofende. Hoje é cada vez mais difícil perceber esta regra básica da liberdade.