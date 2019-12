Mais crónicas

A nostalgia dos anos 90 23-12-2019 Quinze a 17 anos é o tempo necessário para se criarem memórias para mais tarde recordar, garante Paulo Silver, que em fevereiro de 2017 decidiu criar espetáculos revivalistas dos anos 90 – um negócio que já vale €4 milhões: “Se houvesse viagens no tempo, era isso que nós estávamos a vender”

Cubo Mágico 23-12-2019 Mas o que conta é essa homenagem constante que fazemos aos filhos, não sei se por amor verdadeiro ou altruísmo, se por exibicionismo do que vemos sempre como uma projeção ou, pelo menos, aspiração nossa.

Do Tamisa ao Potomac 22-12-2019 Haverá um laço entre as eleições no Reino Unido, com a catástrofe da “esquerda”, e o processo político nos EUA, que desagua na impugnação presidencial? Onde está a voz, o coração e a mente do povo?

Sexo ou gatinhos? 22-12-2019 Defendi Ventura em nome da liberdade de expressão e do excesso de reprimenda de Ferro Rodrigues, mas já tenho as minhas dúvidas sobre o cartaz do Chega, pela legalidade de o colocar onde está

Fantasias de Natal 21-12-2019 A ideia peregrina de que o Estado deve “apoiar” a comunicação social não deixa de me provocar um arrepio de horror pela espinha abaixo. Quem “apoia” cria relações de dependência e vassalagem com os jornalistas que são um veneno para a democracia – e para o jornalismo

Os amigos secretos 20-12-2019 Já todos tínhamos a intimidade de umas bodas de ouro e ainda nem tínhamos começado a constrangedora troca de prendas

Greta Thunberg 19-12-2019 Agora que o fenómeno Greta acalmou, se usar o seu nome no título vou ter mais ou menos leitores? Um artigo sobre o poder das palavras e (apenas) uma delas é Greta (Thunberg).

O império contra-ataca 19-12-2019 Habitualmente chamada de magistratura de iniciativa, hoje o Ministério Público é uma magistratura recreativa: um procurador condenado por corrupção ainda por lá anda, os concursos internos tresandam a irregularidades. Mas está tudo bem...

Vergonhas que nunca mais acabam 19-12-2019 Ferro Rodrigues representa um tipo de poder instituído que tem a soberba típica de quem se atribui uma espécie de legitimidade histórica sobre a própria democracia

As guerras no Vaticano 19-12-2019 Seis anos depois de ter sido escolhido, o Papa Francisco parece estar a perder a guerra no Vaticano, um estado acusado de ser esbanjador, ineficiente e corrupto. Falamos ainda das finanças dos pequenos partidos e da história de uma das maiores empresas de comercialização de fruta

O pacote anti-corrupção 19-12-2019 O regime da colaboração premiada que vigora no Brasil é inviável no nosso País.

Inquérito à vida cultural (1) 18-12-2019 Através da trajectória de alguns indivíduos, como António Mega Ferreira, João Barroso Soares ou João Paulo Cotrim, entre outros, os leitores encontrarão aqui muito com que se entreterem e esclarecerem, nomeadamente sobre o clima e os constrangimentos em que se desenrola a vida cultural portuguesa

Caras de bacalhau 17-12-2019 "A benemérita era a mais bondosa e inteligente das criaturas. A menina de notas escolares distintas que, um dia, talvez se tenha aborrecido e, trauteando ao espelho as músicas da moda, foi acalentando o sonho de se sentir viva com o que lhe proporcionavam ao redor da escola."

A angústia da simetria 17-12-2019 As marcas no rosto e nos lábios de Bogart, ou a fraca altura, não diminuem o seu magnetismo. Aumentam-no. Aspiramos à completude, mas é a ausência de simetria que nos agarra. O inacabado, o falhanço

Bruno e Pizzi 16-12-2019 Os recentes elogios de Bruno Fernandes a Pizzi não caíram bem no meio do universo sportinguista. Então, e quando Pizzi elogiou o craque dos leões, em maio, numa entrevista à Sport TV? Este caso mostra o que de mais errado existe no futebol português