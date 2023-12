Há uma senhora que voltou do inferno em estado crítico. Ventilada e sedada por não ter recebido tratamento adequado e lhe ser negada a medicamentação. A família de Alma Avraham implorou à Cruz Vermelha que lhe fizesse chegar os remédios vitais. Sorry, mas não tinham meios para tal.

Lembram motoristas da Uber black, caras simpáticas com ar que se prontificam a carregar armários com sorriso elástico. Cruz Vermelha. Os seus elementos recebem os reféns das mãos sanguinárias do Hamas como quem parece ser detentora de papel determinante para a libertação e, que, enquanto, as vítimas estavam presas algures nos buracos subterrâneos em Gaza, protagonizaram-se de almas caridosas eficazes. Não corresponde à realidade.