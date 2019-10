Buscas em ministérios? Negociatas governamentais familiares? Amigos e amiguinhos nomeados até no Portugal insular? Heranças macabras de Sócrates e Cª.? Ministros que deixaram de pantanas a saúde, o combate aos fogos e outros serviços públicos? E colegas especialistas em segredinhos de bastidores mais bem guardados que os paióis de Tancos?

E um governo dado a tratamentos a pontapé a classes profissionais que representam muitos votos – então os Srs. Profs. e os Srs. enfermeiros enjeitados e rejeitados não eram assim uns bons milhares e isso não devia contar quando se escolhe quem vai mandar?!

Não, ainda há mais. Debates políticos em que a mão do PS não marcou pontos ou convenceu no combate direto com O PSD – diziam os especialistas – e uma campanha que revelou um líder pouco dado a estas coisas de pedir votos na rua – insistiram os especialistas – e até nervoso e de punho em riste (foi mais o dedo, eu sei) já no fim das arruadas. E as sondagens a afundar à medida que os meses passavam?

No fim, nada disto pareceu pesar nestas eleições legislativas: António Costa ganhou, a direita tradicional afundou-se (Rio e Cristas estão já a ser velados e à espera de enterro, mas o líder do PSD ainda não percebeu), o Bloco de Esquerda fez o que se previa (veremos se o PS faz o que se prevê), o PAN chegou à maioridade (sem saber muito bem como e porquê) e a CDU continua por aí á espreita – já Santana deixou de andar por aí de vez e a suprema ironia deste desaparecimento é que o RIR do Tino de Rans pode ter tido mais votos.

Mas uma nova realidade de extremos também se anuncia: Livre, Iniciativa Liberal e Chega mereceram muitos votos. Um não quer turmas nas escolas, outro quer um imposto único para quem ganhe mais de 650 euros e outro quer castrar pedófilos e a pena de morte. Quem quer também negociar com eles?