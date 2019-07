Crime e Herança

Todos sabem que, por morte de alguém, quem herda os seus bens são, em primeira linha, os seus familiares mais próximos: o cônjuge e os filhos ou, na ausência destes últimos, os pais. Tais pessoas – os herdeiros legitimários – são de tal forma protegidas pela lei portuguesa que lhes é atribuído o direito a uma determinada quota do património do falecido, a "legítima", de que este não pode dispor livremente, nem em vida, nem em morte, designadamente através de testamento.

Daqui resulta o relevo conferido pela lei ao papel "da família", encarando-a como o núcleo essencial de todas as relações pessoais e sobrepondo-a até à vontade livre e esclarecida de qualquer pessoa individual. Esse relevo assenta na presunção de existência de fortes ligações de proximidade, de afecto, confiança, colaboração e entreajuda entre os membros de uma qualquer família que justificam a sua prevalência sobre todos os demais.

Mas, bem sabemos, na vida real nem sempre assim é.

Muito se tem falado, sobretudo a reboque de alguns casos mediáticos, sobre a herança daqueles que são mortos por familiares próximos. Quem vai ficar com os bens e com o dinheiro que pertenciam à vítima? Pode a pessoa que matou o pai, a mãe, o marido, a mulher ou um filho herdar os seus bens?

Estamos perante situações absolutamente contrárias aos valores básicos e essenciais da vida em sociedade. Se, para qualquer cidadão, é sempre chocante e incompreensível que alguém tire a vida a outra pessoa, esse choque e incompreensão atingem proporções elevadíssimas se o crime é praticado por alguém próximo da vítima, alguém que, de acordo com as regras de experiência e vivência social, a deveria proteger, dela cuidar e ter-lhe afecto. São condutas que, sobretudo se praticadas de forma cruel, com frieza ou de forma premeditada e ardilosa, repugnam os valores socialmente aceites e tidos como ajustados.

Por isso, a Lei Civil regula as situações em que, por um comportamento indigno, se perde a capacidade de herdar por morte de certa pessoa, encontrando-se entre elas a condenação por crime de homicídio doloso contra a pessoa falecida.

No entanto, tal indignidade não resulta automaticamente da condenação pela prática do mencionado crime sendo necessário, para além dela, que exista uma decisão judicial que a declare.

No regime legal anterior era necessário que os interessados intentassem uma acção cível que, após a decisão criminal condenatória por homicídio, declarasse a indignidade sucessória. Apenas com tal decisão o condenado pelo homicídio da vítima perderia a qualidade de seu herdeiro. Com tal sistema verificavam-se casos em que o único familiar próximo da vítima era precisamente o seu assassino (o marido/mulher, filho, pai/mãe) e, por isso, não existia qualquer pessoa interessada em intentar tal acção. Assim, todo o património deixado pela vítima era herdado pela pessoa responsável pela sua morte. Tal tornava a situação ainda mais chocante, imoral e como tal inaceitável.

Em 2015, foi introduzida uma norma no Cód. Penal – art. 69ºA – que permite ao Tribunal, na sentença que condenar o autor ou cúmplice de crime de homicídio doloso, declarar a sua indignidade sucessória. Mais, caso o Tribunal, por qualquer razão, não o faça deverá comunicar tal facto ao Ministério Público o qual terá, obrigatoriamente, que intentar a respectiva acção de indignidade sucessória de modo a afastar o condenado da sucessão por morte da vítima.

E, então, nesses casos, quem herda? Serão os demais herdeiros próximos ou, não existindo, os irmãos e seus descendentes ou outros parentes na linha colateral até ao 4º grau. Na ausência de todos estes familiares herdará o Estado.

Em qualquer caso, actualmente, o condenado pelo homicídio doloso de um familiar próximo perde a sua qualidade de herdeiro.

Situação diferente – e que muitas vezes é deturpada e confundida com herança – são os casos em que a vítima e o responsável pela sua morte, por regra casados entre si, dispunham de património comum. Aí, este último não herda nada da vítima, mas recebe aquilo que já era seu e que estava integrado no património comum, a sua meação.