Costa entrou à leão e sai de sendeiro

Foram duras as palavras do primeiro-ministro sobre o SIRESP depois dos incêndios mortíferos de 2017. As falhas da rede foram "muito graves", começou por dizer António Costa. Dias depois atirava à PT, um dos principais accionistas: "Eu, cá por mim, já fiz a escolha da companhia que utilizo." A seguir a mais um colapso da rede durante o grande incêndio em Alijó, mais uma promessa: "Temos de obrigar quem explora essa rede de emergência a cumprir as suas obrigações em pleno." O Governo, pressionado pelas tragédias com 115 mortos e dezenas de feridos, ia fazer e acontecer.Mas, passadas as tiradas para consumo mediático, o fracasso é total, como resumiu há dias o Público.Em Outubro caiu o processo de aplicação das prometidas multas ao consórcio operador da rede, com a justificação de que o Governo não tinha "evidências" de incumprimento contratual (apesar de um parecer da firma de advogados Linklaters apontar noutra direcção). Dias depois, o Tribunal de Contas recusou o visto prévio a um investimento público de 15,8 milhões na melhoria da infra -estrutura da rede – uma despesa que, segundo o tribunal, deveria correr por conta dos privados e que foi negociada à pressa e com total opacidade entre o Ministério da Administração Interna (MAI) e o consórcio.Por fim, o Estado também não conseguiu passar a controlar a gestão do SIRESP (veja-se a ironia de pagar por uma PPP e depois, para contornar dificuldades contratuais, ter ainda de pagar para entrar na operadora dessa PPP!) Foi ultrapassado pela Altice, que comprou participações até ter uma maioria superior a 50%.Este fracasso não é um acaso. É o prolongamento da história escandalosa do SIRESP, a PPP do Estado na área da segurança. É importante fazer um breve resumo.O concurso para a rede, lançado ainda no tempo de Durão Barroso, vem com um prazo demasiado curto e elimina outras propostas até ficar só a do consórcio SLN, BES, Motorola, Esegur e Datacomp. A proposta é rejeitada por não respeitar o interesse público – era muito mais barato ser o Estado a fazer – mas o Governo continua a negociar até adjudicar o contrato.A adjudicação é assinada por um secretário de Estado de um governo em gestão corrente, oriundo do maior accionista do consórcio, a SLN. Chega o governo Sócrates, com António Costa no MAI. Costa anula o negócio, mas não lança concurso público, continuando a negociar com o mesmo consórcio. Mexe-se no alcance contratual da PPP até os números gritarem que é melhor atribuir a privados do que ser o Estado a fazer. O Governo adjudica então, em 2006, este belo contrato.O ministro é hoje o primeiro-ministro que ameaça em público, mas que nada consegue do SIRESP – e que desde o passado mês de Outubro tem como chefe de gabinete um membro da comissão permanente do PS que, até então, representou como advogado o consórcio privado do SIRESP contra o Estado.Entre as muitas histórias incríveis que conhecemos esta é uma das mais paradigmáticas de gestão pública das PPPs, minada por falta de preparação técnica, pela ausência de procedimentos básicos de defesa do lado público, pela pressa da política e pelos habituais conflitos de interesses. É, também, uma história (com pontas soltas) sobre a gestão de Costa.O resultado é este: contratos blindados à medida dos privados, como se percebe ter sido o caso no SIRESP, uma rede para responder a emergências que vai custar mais de 600 milhões de euros em 15 anos, mas que falha nas emergências sem que o operador seja responsabilizável. Escandaloso? Sim. Mas o silêncio político, mediático e social perante o caso sugere que temos o que merecemos.