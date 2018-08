Cortar a mesada do Estado em 2019

Como controlar os donos disto tudo, quando estamos cada vez mais fartos disto tudo? Certamente não é pelos partidos do sistema presentes na Assembleia da República, os quais há 43 anos (desde 1975, as primeiras eleições depois do 25 de abril) mostram até à exaustão que não nos conseguem representar, basta olhar para as grandes e crescentes taxas de abstenção, e não se conseguem renovar. De um lado temos os profissionais da política que navegam crises ou fundos europeus, consoante a cor, e do outro temos profissionais do protesto que não encontram melhores exemplos do que a Venezuela. A abstenção não abriu os olhos a ninguém, apenas os deixou em roda livre. Em 2015 ficámos todos a perceber que não vale a pena fazer voto de protesto, que pode acabar a apoiar um governo, e ficámos todos a perceber que não vale a pena fazer voto útil, que pode acabar numa oposição inútil.

Nas últimas décadas temos visto várias tentativas de ação popular – petições e movimentos olimpicamente ignorados, se não mesmo aniquilados, pelo sistema partidário. O desânimo é grande, a iniciativa aparentemente inglória. Porquê? Porque os partidos se protegem.

Na política como na sociedade, criam regras e regrinhas para nos dificultar a vida. Queres fazer mais e melhor na tua vida? Toma lá mais 365 taxas e licenças, mais as multas e juros, mas com perdões fiscais aos oligarcas do regime. Ainda mexes? Toma lá mais uma proibição de vender cerveja ou rissóis. Só porque sim, só porque tiveste a audácia de fazer algo por ti sem depender deles. Há uma frase muito famosa de um ex-Presidente americano: "Se mexe, taxa-se; se continua a mexer, regulamenta-se; se pára, subsidia-se".